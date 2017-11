“Ai miku po bën llogaritë se si do të ikësh”

Në një gjuhë të koduar dhe diplomatike, Basha i ka kujtuar Ramës misionin e vërtetë të mikut, të cilin edhe Rama e përmendi dje në Parlament, por me një kuptim krejt të ndryshëm nga ai i mesazhit të Bashës. “Ai miku po bën llogaritë kur ti të ikësh”. Kjo ka qenë përgjigja e Bashës për Ramën, e cila nuk ka sjellë asnjë reagim nga Rama. Po për cilin mik flet Basha? Natyrisht, në këto kohë kur misionet e partnerëve janë shtuar në Shqipëri është e qartë se kemi të bëjmë me një platformë politike që po studiohet nga partnerët për të nxjerrë Shqipërinë nga rreziku që i kanoset me krimin e organizuar që ka kapur qeverinë. Pyetja tjetër që ka shtruar Basha ka qenë se sa do të jetë fatura e largimit të Ramës? “Ai miku po bën llogaritë se kur do të ikësh dhe sa do të jetë fatura e këtij vendi. Ty nuk të llogarit më njeri për kryeministër”, tha Basha. “Partnerët ta kanë vënë vizën dhe ti e di mirë. Thelbi i çështjes është ky: ti nuk ke dështuar me luftën kundër drogës dhe krimit. Ti je arsye pse krimi u fut në këtë sallë me mbi 20 deputetë dhe kryetar bashkish të dënuar si trafikantë në Gjermani, Holandë, Itali dhe anë e mbanë Evropës. Ti këtë nuk e fsheh dot as grupit tënd parlamentar, jo më atyre që e kanë të shkruar të zezë mbi të bardhë. Nuk e di në ç’gjendje e ke dëgjuar atë mikun që të ka thënë fjalët për mua, por ai miku po bën llogaritë se kur do të ikësh dhe sa do të jetë fatura e këtij vendi. Ty nuk të llogarit më njeri për kryeministër. Rrallë herë ka ndodhur në historinë e Evropës që të gjendet dikush në këtë pozitë ku je ti, jo dy muaj para zgjedhjeve, por pas zgjedhjeve. Unë e di më mirë se ti, ose për arsye të caktuara, Fatmiri ta fsheh ty se cila është detyra e të dërguarve perëndimorë në Tiranë. Asnjëri prej tyre nuk po harton apo ekzekuton operacione. Kanë ardhur për tjetër detyrë këtu”, tha Basha.

Katër pyetjet e Bashës që e bënë Ramën të heshtë

Gjatë replikave në seancën parlamentare, kreu i Partisë Demokratike, Basha tha se të dërguarit nga Gjermania dhe SHBA-ja në Tiranë nuk kanë ardhur për të kryer operacione, por për të çmontuar ushtarët e krimit.

Kush e fitoi sterilizimin?

Shkalla më e rëndë e degradimit të një njeriu është kur i thotë gënjeshtrat pa iu dridhur buza, jo një, dhjetë, por qindra mijëra shqiptarëve. Investimi tha ju mbetet shqiptarëve. Sterilizimi. Infrastrukturën e blen privati. Të thuash se e ka nga injoranca është një dalje e lehtë për Edi Ramën, të thuash se nuk e informonte kryehajduti i shëndetësisë do të ishte po kështu rrugëdalje. Se di unë që mbillet drogë, e ka fajin Saimiri. Investimi është bërë nga Banka e Këshillit të Evropës. Është paguar nga taksa-paguesit shqiptarë prej 15 mln euro.

Nuk e ka falas. Kush e fitoi sterilizimin? Ndërtuesi me 1 mijë euro në Itali dhe fotografi me Ilir Beqajn dhe Edi Ramën dhe ia dha vetes së tij. Paratë që dalin nga buxheti i shtetit dhe paguan ky i ndan me muratorin e Bolonjës. Kjo është e vërteta. E di ky. Prandaj vjen këtu dhe vjell mashtrime nga më të çuditshmet. Vetëm lekët në xhepin e tij justifikojnë broçkulla. Si funksionojnë koncesionet, ta thonë mjekët. Hapin 4-5 paketa. Për një operacion hapin 5-6 paketa, sepse injorantët që ka marrë muratori i Bolonjës që i keqpaguan që të vijnë para sa më shumë në xhepin tënd, nuk dinë t’i rendisin pajisjet. Sa më e madhe fatura, aq më shumë fiton ti. Nuk është as e ndërlikuar sa ajo vjedhja e famshme e Shalsit. Është vjedhje hasha.

Pse nuk e publikon kontratën e koncesionit të Vilmës?

Check-up falas? Falas? Po lekët që dalin nga buxheti? Sa i paguan Vilma Nushin? Burra me barrë, gra me prostatë, edhe me të vdekur. Sepse lekët t’i sjell ty. Çfarë infrastrukture ka Vilma? Në ambiente publike, me punonjës publik dhe paketa që i shet 10 herë më shtrenjtë se në treg. Çfarë i mbetet shtetit? Burra me barrë, gra me prostatë. Duke qenë si bëjnë analizat kot, qytetarët detyrohen t’i bëjnë prapë.

Rrisqet e koncesioneve të dhëna nga qeveria e mëparshme e ka privati. Koncesioni prodhon energji dhe shteti përfiton. Ti çfarë do t’i lësh shtetit? Pajisjen që ka përdorur muratori i Ilir Beqajt? Ke një përfitim ti nga krimi.

Por askush nuk duhet t’i shpëtojë transparencës për asnjë koncesion apo leje ndërtimi. Projekti 1 miliard është pastrimi i parave të pista. Kjo është arsyeja pse ia çon 6% TVSH-në, hoteleve me 5 yje dhe këtë po ta them haptaz. Është krim dhe është krimi, arsyeja pse e bën ti këtë. Se nuk mundet kurrsesi që dikush që jep dhomën me qira apo një bujtinë, të paguajë 20%, ndërsa hoteli me 5 yje që ndërtohet pa transparencë të paguajë 6 apo përjashtimi dhjetë vjet nga tatimi. Pse nuk i bën publike ti këto kontrata? Pse nuk e bën publike kontratën e Vilmës dhe gjysmën e kontratave koncesionare që ke firmosur? Se këtu pastrohen para.

Cila kompani fitoi 20 milionë euro tendera dhe hetohet për trafik heroine në Elbasan?

Cila kompani në Qarkun e Elbasanit ka fituar 90 tendera, 20 mln euro nga të cilat 15 me negocim pa shpallje, dy tendera në muaj, çdo javë nga një tender. Kush e ka këtë kompani? Pyete Qazon se ta thotë. Kjo kompani është pjesë e hetimit ndërkombëtar, sepse përbën një nga nyjet e infrastrukturës së heroinës. E di? Po raportin e Këshillit të Evropës? Apo e nxori Top-Kazani dhe nuk merresh më.

Si po i pastrojnë paratë e drogës?

Po të bëhet gjithmonë më e vështirë ta mbash me llogjet e zakonshme. Kanë ardhur partnerët, sepse këtu janë prodhuar qindra milionë euro drogë. Këtë s’e them unë, e thonë të gjitha burimet zyrtare europiane dhe amerikane. Këto qindra milionë euro i prodhuan dhe zotërojnë një grusht me kriminelë. Të lidhur drejtpërdrejt me piramidën e pushtetit, siç provon rasti Tahiri, i përgjuar jo nga opozita, as nga media, por nga Antimafia italiane.

Del këtu e flet kodra pas bregut vetëm të mos i përgjigjesh kësaj pyetjeje: Ku janë këto qindra milionë euro të drogës? Përveç atyre që ndodhen në kasafortat dhe dysheqet e disa kriminelëve me pushtet dhe disa pushtetarëve dhe ministrave të lidhur me krimin, po pranë nuk mbahen dot të gjitha në dysheqe, ku janë? Dhe përgjigja që të vjen nga KE është që këto para po pastrohen në ekonomi nga një grusht njerëzish, që janë të vetmit që po përfitojnë. Asnjë shqiptar nuk po ia sheh hajrin, drogës, as pastrimit të parave të drogës me përjashtim të një grupi kriminelësh dhe pushtetarësh të lidhur me ta.

Si po i pastrojnë paratë e drogës? Kryesisht në sektorin e ndërtimit. Pse në sektorin e ndërtimit? Jo vetëm, sepse në përvojën botërore të luftës kundër pastrimit të parave është ndër sektorët kryesorë, por sepse statistikat ta thonë qartë, s’i fsheh dot as INSTAT-i yt.

Por, kërkesa për leje ndërtimi dyfishohet, ndërsa kredia për leje ndërtimi zvogëlohet. Nuk ka nevojë të jesh shkencëtar për ta kuptuar me çfarë parash po ndërtohet. Kjo është e vërteta.

Nuk i largohesh dot duke ngritur në piedestal pesë individë që deri para katër vitesh na i quaje anëtarë të oborrit të Saliut! Tani ndaje mendjen: janë anëtarë të oborrit të Saliut, janë të oborrit tënd? Thuaja Braçes dhe socialistëve tuaj. Për mua është e qartë: unë s’merrem me asnjë emër të përveçëm.