Afera e Ishmit, Xibraka dhe tre milionë eurot

Ish-kryeministri Sali Berisha ka zbardhur dje në Parlament se Saimir Tahiri i ka çuar në zyrë Ramës 3 milionë euro për t’i shpëtuar burgut. “Si shpëtoi Saimir Trafiku burgut do thoni ju? I dërgoi 3 milionë euro në zyrë Noriegës tuaj, ja kështu shpëtoi”, tha Berisha. Berisha deklaroi mënyrën se si Rama udhëhiqet në vendimet e tij nga paratë e drogës. Gjatë fjalës së mbajtur në Kuvend, Berisha bëri të ditur se Edi Rama nuk e shkarkoi Saimir Tahirin nga detyra e ministrit të Brendshëm gjatë kohës që droga transportohej me avionë, pasi Tahiri i çonte atij në zyrë miliona euro nga paratë e drogës.

Berisha ka treguar edhe dosjet me të cilat Tahiri po shantazhon Ramën dhe ato nuk janë pak, por janë prova me të cilët Tahiri ka bërë që Rama të ndryshojë mendim për imunitetin e Tahirit.

“Erdhi dosja, tashmë jo nga opozita, por nga Franko Roberti, një nga prokurorët më të shquar të Italisë. Çfarë ndodhi të nderuar socialistë? Kanabistët në Parlament hodhën poshtë dosjen. Edi Rama, i cili momentin e parë pasi e kishin njoftuar italianët, e lëshoi në humnerë Saimir Tahirin. Por kur i tregoi kokën e Olsit, Tahiri, i nxorri Xibrakën, i nxorri dhe eurot që i kishte dhënë për Ishmin, i nxorri dhe aferat e tjera dhe Rama tha dale se ky është burrë i mirë nuk është burrë i keq, dhe mbylli provat. Bllokuan për herë të parë në 27 vite heqjen e imunitetit. Po pse e bllokuan? Sepse shumica prej tyre këtu kanë ardhur me pare kanabisi. Pra e bllokuan drejtësinë në një akt unik në 27 vite”, tha Berisha.

“Po ju drejtohem juve socialistë, që nuk jeni të kanabizuar. Juve që nuk e shikoni të ardhmen me krim. Unë u drejtohem juve sot i detyruar, sepse ata të cilët që duhet të ishin këtu kanë një javë që fshihen. Ata po fshihen se kanë mashtruar për shumë vite në këtë sallë dhe kudo dhe kanë frikë nga vetja e tyre. A nuk kemi denoncuar ne Saimir Trafikun, se në vitin 2013 ishte i pari që importoi skafin?

Edi Rama nuk e mori parasysh dhe do t’i jepte atij portofolin më të rëndësishëm. A nuk jemi ne që denoncuam, pasi oficeri Zagani zbuloi lidhjen me Habilajt? Ishte makina e tretë më e rëndësishme në vend që përdorej nga Habilajt për trafik, por Edi Rama e mbrojti përsëri. Ai e shpalli ministrin më të suksesshëm. A nuk jemi ne që denoncuam avionët me drogë. Cila ishte përgjigja e Ramës? Halucinacione dhe mushkonjat ju duken avion”, tha Berisha. Si shpëtoi Saimir Trafiku burgut do thoni ju? I dërgoi 3 milionë euro në zyrë Noriegës tuaj, ja kështu shpëtoi”, tha Berisha.

Por të njëjtën akuzë Berisha e përsëriti edhe për paratë e drogës që Tahiri i çonte në zyrë Ramës nga paratë e drogës. Madje, ai përmendi rastin e kapjes së avionit të drogës në Ishëm, ndërsa tha se, Tahiri edhe kësaj here i ka shpëtuar shkarkimit përmes një shume prej 3 milionë eurosh që i ka çuar Ramës në zyrë. “Opozita denoncoi rënien e avionit në Ishëm, por jo vetëm aty. Edi Rama i përgatiti shkarkimin, por nuk e bëri, pasi Saimiri i çoi në zyrë 3 milionë euro”, tha Berisha, ndërsa bëri të ditur se me qindra herë opozita denoncoi rastet e trafikut të drogës. Sipas ish-kryeministrit, Rama i injoroi akuzat dhe denoncimet e PD-së, madje e shpalli Tahirin si ministrin më të suksesshëm.

Ish-Kryeministri Berisha tha se kreu i qeverisë nuk ka folur asnjë fjalë për paratë e sekuestruara biznesmenit dhe dy patentave të ish-ministrit. “Pse Rama nuk thotë një gjysmë fjale për eurot e sekuestruara. Pse nuk thotë gjysmë fjale për dy patentat. Pse zhduket nga Parlamenti ai? Ka një javë. Kjo ndodh, sepse po i ngushtohet rrethi, jo Saimir trafikut, por Noriegës, Olsi trafikut. Po mos qe Edi me Olsin, Saimirit nuk do ia mbante kurrë, jo të jepte makinën, jo të blinte skafet, po as se mund të gjendej në këtë situatë. Në këto kushte, ku janë? Ikja dhe mbathja janë zgjidhja? Është e afërt dita, kur ju të gjithë do të skuqeni, duke parë se cili është Rama i vërtetë. Ka krijuar narko-shtetin dhe do të jetë viktimë kryesore e tij. Kjo ngrehinë e ndërtuar mbi drogë, do të zërë Ramë, Olsi, Saimir trafikun dhe të gjithë ata që ndërtuan ngrehinën”, vijoi Berisha.

Pse hesht Rama për 863 mijë eurot?

Kjo është pyteja që Berisha i drejtoi deputetëve të PS.

“A nuk po vrapon e shoqja e tij nga pesë orë nëpër zyra në Gardë. Zonja Tahiri nuk duhet ta bënte kurrë atë veprim, sepse zonja Tahiri duhet ta dijë mirë se çdo hap i saj vetëm sa shumëfishon dyshimin se po prishin provat. Prandaj ka një javë që ai kreu juaj ja mbathë. Mirë me italianin ja gjetën se s’kishte asgjë dosja, por 850 mijë euro dhe dy patentat e jahtit, e 100 dhe 20 tonëshit, a mund të më thuash pse nuk e çel gojën Saimiri? Po Edi Rama pse nuk flet për të?

Pse nuk flet një fjalë Edi Rama, ka një javë rresht, pse nuk thotë gjysmë fjale Pandeli, për 850 mijë euro, pse nuk thotë çerek fjale për dy patentat?

Pse zhduket nga Parlamenti ai, ku është? Ka një javë në çdo aktivitet dhe ja mbath, zhduket, sepse po i ngushtohet rrethi. Jo Saimir Trafikut, por Noriegës, jo vetëm Noriegës, por edhe Olsi Trafikut. Po të mos ishte Edi me Olsin, Saimirit nuk do ja mbante kurrë, jo t’u jepte makinën, jo t’u blinte skafet, por as ja mbante të mendonte që të ishte në këtë situatë.

Pra, në këto kushte ikja dhe mbathja është zgjidhja? Të gjitha këto po dëshmojnë se ky është Edi Rama.

Është e shkurtër dita, është e afërt koha, kur ju të gjithë do skuqeni duke parë se cili është Edi Rama i vërtetë. Do të vijë ajo ditë dhe Shqipëria do të shpëtojë nga situata dramatike në të cilën ndodhemi. Nuk i dilet me të ikur, nuk i dilet me sulme kundër mediave apo opozitës, nuk i dilet me mashtrime. Ka krijuar narko-shtetin dhe do jetë viktima kryesore e narko-shtetit. Kjo ngrehinë e ndërtuar mbi drogën do të zërë Edi Ramën, Olsi Ramën, Saimir Trafikun dhe të gjithë ata që ndërtuan grehinëndhe dy patentat e jahtit, a mund të më thuash pse nuk e çel gojën Saimiri, por Edi Rama pse nuk flet për të”, tha Berisha