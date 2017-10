Zgjidhje politike, çmontim i narkoshtetit, Tahiri nuk do të shpëtojë, lufta sapo ka filluar

Kryetari i PD, Basha deklaroi sot se Tahiri nuk do t’i shpëtojë ndëshkimit nga Drejtësia dhe se jemi vetëm në fillim të luftës ndaj narkoshtetit. Basha paralajmëroi se Tahiri nuk është i vetmi ish-ministër për të cilin ka prova për lidhjet me krimin dhe se prova të reja do të bëhen publike gjatë ditëve të ardhshme si për Tahirin ashtu edhe për ministra të tjerë.

Basha tha se provat janë në duart e Prokurorisë si dhe të partnerëve ndërkombëtarë me të cilët PD po bashkëpunon ngushtë. Në lidhje me hapat politikë që do të merren, Basha foli për zgjidhje politike që do të çmontojë narkoshtetin.