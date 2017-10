Vrasja e Çollakut, si u ngatërruan mostrat e gjakut

Procesi gjyqësor në ngarkim të Denis Shtrazës, i akuzuari i vetëm për rrëmbimin dhe vrasjen më pas të Gazment Çollakut në Durrës ka vijuar edhe këtë here me ballafaqimin e provave shkencorë. Në gjykatë janë paraqitur dy ekspertë biolog, të cilët kanë interpretuar analizat e AND-së së gjakut të gjetur në makinën me të cilën është rrëmbyer viktima. Sipas eksperteve nga krahasimi gjenetik i bere kampioneve rezulton se profili i Denis Shtrazës nuk përputhet me gjakun e gjetur në vendngjarje dhe as me gjakun e gjetur në makinën e Ervin Dalipajt.

Gjithashtu sipas eksperteve Policia gjyqësore ka ngatërruar mostrat e gjakut që i janë marrë viktimës në morg. sipas tyre gjaku i Çollakut të marrë në morg dhe mostra e marrë në makinën e Dalipajt nuk përputhet me kodin gjenetik të nënës së viktimës, Nurije Çollaku.

I kemi ekspertuar shumë herë, por sërish të njëjtat rezultate. Sipas ekspertëve gjakun nga morgu e ka marrë oficeri Alfred Hoxha, i cili dyshohet se është ngatërruar”.

Në këto kushte gjykata ka urdhëruar riekspertim të kampionëve të gjakut. Krimet e Rënda kanë kërkuar të testohet gjaku i gjetur në bagazh, në kalendar, në çantën e laptopit dhe në fashetat me gjakun e nënës së Gaz Çollakut.