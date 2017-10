Vasili: Kryebanditi ka emër, ai që nuk i lufton bandat

Në një dalje për mediat nga selia e LSI-së pas mbledhjes së Grupit parlamentar, Petrit Vasili foli në lidhje me deklaratat e forta që bëri sot ambasadori i SHBA-ve, Donald Lu për sa i përket situatës kriminale në vend.

Vasili tha se LSI mbështet qëndrimet e ambasadorit Lu, pasi situata kriminale në vend është shqetësuese jo vetëm për imazhin, por edhe për sigurinë e qytetarëve. Shqyrtuam me shumë vëmendje qëndrimet e sotme të ambasadorit amerikan Donald Lu të problematikës lidhur me krimin.

Ndajmë të njëjtin shqetësim me çështjen që po kompromenton jo vetëm imazhin e vendit, por edhe sigurinë e qytetarëve.

U kemi kërkuar ambasadorëve kthimin mbrapsht të veprimeve të mazhorancës për kapjen e procesit të vettingut.

Ambasadori pati guximin e madh të tregonte krerët e bandave me emra, ndërsa kryebanditi që nuk i ndalon bandat, dihet se kush është.

Gjithçka që është investuar për Vetingun, ka qenë për të investuar një Vetting tërësisht të pavarur, me integritet të lartë, profesional, moral dhe ligjor, e cila do të garantonte këtë proces dhe të ardhmen e shqiptarëve. Është akoma në kohë që të rishikohen dhe të kthehen mbrapsht këto veprime të turpshme dhe skandaloze, provë e një kapje të pacipë të Vettingut nga mazhoranca. Nuk ka më kohë as për të heshtur, nuk ka më kohë as për të qëndruar pasiv. Në rast se, kjo nuk do të ndodhë, ne nuk do të bënim asgjë tjetër, por Shqipërinë do ta linim në dorë të këtyre bandave, të cilat janë në dritën e diellit dhe të cilat sot ambasadori amerikan pati meritën e madhe që t’i tregojë me gisht.

Ai tregoi të gjithë banditët me radhë, u kujdes të mos nominonte vetëm Kryebanditin, i cili dihet se cili është. Pasi kryebanditi ka emër dhe është pikërisht ai që nuk i lufton bandat, i cili e inkurajon policinë që të mos merret me punën e saj, por të mbledhë vota, që të mos luftojë trafikun e drogës, por ta inkurajojë dhe ta drejtojë atë. Dhe pikërisht për këtë arsye, sot jemi më të shqetësuar se kurrë.

Ky shqetësim tashmë është i qartë se ka kaluar dukshëm kufijtë e Shqipërisë, ka kaluar dhe oqeanin dhe ndodhet më së fundmi në një vëmendje shumë të madhe të vendeve mike, por edhe të shërbimeve partnere, të cilët unë e nënvizova edhe në sallën e Kuvendit, për t’i dhënë njëherë e përgjithmonë kësaj situate nga më të rëndat që vendi ka përjetuar ndonjëherë, dhe që e cila mund të zgjidhet dhe mund të marri rrugën e duhur vetëm kur instrumentat ligjor, ku Vettingu është një i tillë, mund të funksionojnë të pavarur dhe të pakapur as nga qeveria dhe as nga krimi i organizuar.