Torturat e përdorura ndaj grupit të deputetëve dhe intelektualëve

Procesi ndaj grupit të deputetëve dhe intelektualëve të tjerë është zhvilluar nëpërmjet një procesi të tmerrshëm torturash. Gjatë periudhës së hetimit vdiqën nga torturat e rënda, këta të pandehur:

-Ali Begeja, ish kryebashkiak i Tiranës (procesi i parë), vdiq më 18.8.1947. Për të u shkrua se gjoja “vdiq në burg duke u hedhur nga dritarja”.

-Stanislav Zuber (procesi i parë), për të cilin mungon data e saktë e vdekjes, pavarësisht se të dhëna të ndryshme ka.

-Ferit Hysenbegasi, jurist (procesi i dytë), 17.9.1947

-Avdul Bani (procesi i dytë), roja i Islam Radovickës

Torturat kryesore (ka edhe të tjera që do njihen në postime të tjera) të përdorura ndaj grupeve të deputetëve dhe intelektualëve janë dëshmuar në disa burime. Njëri nga hetuesit ka dëshmuar “arsenalin” që ka njohur (shih më poshtë). Për këtë arsye procesi hetimor dhe ai gjyqësor është në masën 90-95% i pavërtetë dhe i manipuluar, efekt i torturave të mëposhtme ku më kryesorja ka qenë ajo e prerjes së mishit.

Lista e torturave

1-Jeleku (tortura më e tmerrshme, njeriu lidhet pas një huri dhe merr pamjen e një qingji që piqet në hell).

2-Kamxhiku dhe druri.

3-Të lënët pa bukë, pa ujë, pa gjumë dhe më këmbë me ditë të tëra.

4-Korrenti elektrik deri sa i binte të fikët.

5-Hedhja në qafë e zinxhirëve me peshë të rëndë.

6-Lidhja me duar nga pas në dritare ose në ndonjë dru varur deri sa t’i priten gishtat.

7-Thyerja e kockave dhe ndukja e mishit me darë (kjo u përdor sidomos pas dënimit me vdekje të Shefqet Bejës dhe kundra tyre).

8-Kripa në gojë.

9-Shpifnim gjoja sikur do të ekzekutoheshin ose do të vareshin dhe u shtihej në ajër ose shpiheshin te litari.

10-Tortura morale në lidhje me familjen: do të burgosim, do të t’i vrasim, bile në Shkodër për të thyer rezistencën e Dulo Kalit shpunë në një dhomë ngjitur me të dy të b burgosura vajza dhe dy të burgosur burra dhe ato bënë gjoja sikur ishin vajzat e tij dhe i kishin prurë t’i çnderuar

11-Futja kokëposhtë në vozë plot me ujë.

12-Një herë Myftar Tarja (hetues-shënim) i futi një Toptanit nevojë në gojë dhe çorape të palara.

13-Djegia e mishit me cigare. Në fund kundra një provokatori të Kukësit i është hedhur alkool në duar ose në leshra dhe i vihesh shpyrtua.

-Gjellë me kripë e lënia pa ujë.

-Futje në ujë dhe lënie me tesha të lagura në dimër.

-Pakësim i ushqimit gradual për të vdekur brenda 1 ose 2 vjetëve

-Lënia pa gjumë në këmbë.