Si po shkatërrohen provat e krimit në shtëpinë e Tahirit

Rama është vënë në lëvizje të shpejta për të zhdukur menjëherë provat dhe faktet që kompromentojnë Tahirin me bandën e habiljave dhe bandat e tjera të drogës, teksa ka vënë në shërbim të shkatërrimit të provave të krimit edhe punonjës të administratës.

Një denoncim i rëndë u publikuar nga kreu i PD, Lulzim Basha, i cili i referohej një denoncimi të ardhur nga një qytetar, i cili është dëshmitar se në shtëpinë e Saimir Tahirit ka lëvizje të dyshimta.

Denoncuesi bën të ditur se Ernest Dimashi, drejtor i IT është futur me urdhër të Ramës në shtëpinë e Saimir Tahirit për të pastruar laptopin dhe telefonin e tij celular. Në të dyja këto mjetet dyshohet se Tahiri mban dokumente që kompromentojnë dhe faktojnë lidhjet direkte të Ramës me bandat e drogs dhe krimit.

“Ja si Edi Rama blen kohë për ushtarin e tij ndërkohë që shkatërrojnë provat e krimit:

Zoti Basha, prej 3 netësh në darkë tek shtëpia e Tahirit janë mbledhur shumë njerëz që kanë hyrë e kanë dalë. Shumë prej tyre tipa të fortë e të veshur në të zeza! Shtëpia po pastrohet e po krefet me thasë. Ernest Dimashi, drejtori i IT po pastron laptopin dhe celularët e Saimirit”, shkruan denoncuesi në postimin e Bashës.

Po dje, ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari në “Facebook”, i cili tregon se si Rama fliste i nxirë në kafene, teksa i tregonte dikujt në telefon se kanë ardhur materiale të reja implikuese në lidhje me dosjen e trafikut të drogës që është i përfshirë edhe emri i Tahirit.

“Noriega shet Saje qorrin në kafene! Lexoni mesazhin e sapoardhur të qytetarit dixhital!! “Përshëndetje Doktor. Isha ulur në një lokal ku qëlloi të hynte Rama, i cili nxinte i tëri dhe po fliste në telefon. Nuk vuri re se kishte njerëz apo e bëri me qëllim, por po thoshte që kishin ardhur materiale të reja shumë implikuese në lidhje me hetimet”.