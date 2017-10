Sërish drogë nga Vlora në Itali, sekuestrohen 2 ton në Ferrara

Nuk ka të ndalur trafikimi i drogës nga Vlora për në Itali. Karabinierët e rajonit Ferrara në një operacion të gjerë kanë zbuluar dhe sekuestruar një ngarkesë prej mbi 2 ton marijuanë dhe hashash. Nëse kjo sasi do të hidhej në treg, trafikantët do të përfitonin mbi 20 milionë euro. Lajmi bëhet i ditur nga mediat italiane që shkruajnë se, lënda narkotike ka mbërritur në vendin fqinj nga Shqipëria përmes detit. Vlora konsiderohet nga mediat italiane si një ndër portet shqiptare nga ku transportohen “lumenj droge”.

“Është një nga sekuestrimet më të mëdha, në 20 vitet e fundit, në këtë zonë”, shkruajnë mediat e vendit fqinj. Arrin në më shumë se 2 tonë sasia e drogës së kapur nga karabinierët e Komandës Provinciale të Ferrarës, të Bërthamës Operacionale dhe Radiomobile të Comacchio, së bashku me karabinierët e Pyjeve të Zyrës Territoriale të Biodiversitetit të Casal Borsetti (RA). Sekuestrimi u bë si rezultat i shërbimeve specifike të kontrollit territorial që synonin luftën kundër kontrabandës, gjuetisë dhe peshkimit të paligjshëm. Mbrëmjen e të martës është vënë re lëvizja e dyshuar e dy furgonëve që kalonin në një rrugë jo shumë të populluar në zonën e pyllëzuar afër Bagno Piramidi, ku vazhduan të kontrollonin automjetet.

Kur kanë parë ushtrinë, automjeti i parë është bllokuar në mes të rrugës dhe dy personat u arratisën për të humbur gjurmët e tyre, falë edhe se ishte natë, duke u fshehur në pyll. Automjeti i dytë, me dy persona të tjerë në bord, pasi kishte bërë kthim pas, po ikte duke përshkuar rrugën nga e cila kishte ardhur. Menjëherë, u organizua një ndjekje dhe kërkim me ardhjen e katër patrullave të karabinierëve të Comacchio (FE), e cila, pak më pas, gjeti në një rrugë dytësore automjetin e dytë të braktisur dhe pa asnjë person.

Pas inspektimit në bord të automjeteve u gjet 2.051 kilogramë lëndë narkotike, nga ku 6 kilogramë hashash, 4 kilogramë brumë hashashi dhe kilogramët e mbetur ishin marijuanë, të cilat ishin të mbushura brenda 90 pakove të mëdha, me peshë të përafërt 20 kilogramë një pako, ku secili përmbante 4-5 pako me peshë të ndryshme.

Ndërkohë, që kontrollet vazhdonin në automjet, ushtarë të tjerë vazhduan të kërkonin të arratisurit. Vetëm një është identifikuar dhe u ndal dje në mëngjes, nga karabinierë të Comacchio, i fshehur në një fushë pranë Lido Spina, plotësisht me shenja në krahë nga gërvishtjet e ferrave, brenda të cilave kishte gjetur strehë për disa orë të natës. Në ngarkim të të riut, një 19-vjeçar shqiptar pa dokumente të parregullt, janë mbledhur të dhëna serioze dhe të rakorduara për praninë në furgonin e përdorur për të transportuar lëndë të paligjshme, përfshirë zbulimin e kartës së tij të identitetit, që i kishte rënë në kabinë ndoshta në kohën e arratisjes dhe e njohjes së tij nga personeli ushtarak që po shikonte kamerat e vëzhgimit në zonën ku u braktis mjeti. I riu është vënë nën arrest policor për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike dhe është transportuar në Burgun e Ferrarës.

Në operacion morën pjesë rreth 30 karabinierë të Departamentit të Hetimeve të Repartit Operativ të Ferrarës, të forcave të Comacchio, kompetentë në territor dhe stafit të Shtabit të Karabinierëve të Pyjeve në Zyrën Territoriale të Mbrojtjes së Biodiversitetit të Casal Borsetti (RA).

Përcaktues edhe në këtë rast ishte edhe bashkëpunimi me karabinierët e Pylltarisë Speciale të kësaj province, të futur në Trupat e Pyjeve të Shtetit, në qytetet e Comacchio dhe Bosco Mesola.

Janë zhvilluar aktivitete të rëndësishme teknike dhe rikualifikimi brenda automjeteve të vëna nën sekuestro për të gjetur materiale me interes për hetime të mëtejshme, ndërsa hetimet janë drejtuar drejt gjetjes së materialeve të reja, përveç identifikimit të “korrierëve”, në veçanti për të përcaktuar rrugën e ngarkesës (për të mos u përjashtuar edhe nëse ka ardhur nga deti) dhe destinacioni i saj, si dhe për të siguruar elementë që mund të vendosin nëse Ravenna-Ferrara është rruga aktuale e drogës.