Pesë dosjet me të cilat Tahiri kërcënoi Ramën

Ish-Kryeministri Berisha paralajmëroi mbrëmë në një intervistë televizive se në rast se Drejtëisa do të pengohet të hetojë mafien e lidhur me drogën, atëhere vendi do të shkojë drejt destabilizimit dhe një konflikti civil. Berisha iu referua votimit të sotëm në Parlament ku PS ka deklaruar votën në mbrojtje të ish-ministrit të Brendshëm, Tahiri ndaj hetimeve të Antimafias italiane. Berisha deklaroi gjithashtu se pas “narkomafies do të vijë narkoterrorizmi, një kërcënim ky që është deklaruar në Tiranë edhe nga Prokurorët italianë.

Ish-Kryeministri deklaroi se janë 5 dosje me të cilat Rama kërcënoi Ramën dhe më pas e gjunjëzoi atë, nga ajo e Shullazit, tek telefonatat me kriminelë dhe deri tek dosja e vëllait të ministrit të Brendshëm, Xhafa.

I ftuar në emisionin ‘Studio e Hapur’ Berisha deklaroi dje se roli i Tahirit ishte që të dilte garant për mbrojtjen dhe mbajtjen larg të policisë nga plantacionet e drogës. “Vlera e paçmuar e makinës ishte targa 003 dhe pronësia e ministrit. Katër vite me radhë, kjo nuk u ndryshua. Ajo kishte të hapur çdo postbllok”, tha Berisha.

Kur nesër pritet që Kuvendi të marrë vendimin lidhur me imunitetin e deputetit për Saimir Tahirin, i cili akuzohet për përfshirje në trafik droge, ish-kryeministri Sali Berisha kujtoi një episod që e ka përjetuar edhe vet.

Përballë moderatores së emisionit ‘Studio e Hapur’ si dhe gazetarëve Robert Rakipllari dhe Arion Sulos, Berisha tregoi se ishte Kuvendi që vendosi në 18 shtator të ‘98-ës t’i hiqte atij imunitetin dhe ta çonte për ndjekje penale. Ish-lideri i PD-së tha se, pas kësaj fshihej Gramoz Ruçi.

“A e dini ju që ky Parlament në 18 shtator të ‘98-ën i ka hequr imunitetin dhe dha vendim për ndjekje penale pa e thirrur fare Sali Berishën. Ky Parlament i dha vendim grupit. Gramoz Ruçi ka qenë. Nuk ka ndodhur kurrë kjo. Imagjinoni ju që në vend të atyre prokurorëve, të cilët janë bazuar në një dosje të institucionit më të specializuar kundër mafias, vendosin të bëjnë diçka që nuk ishte bërë më parë, dhe u përballën me sulm”, tha Berisha.

-Rama e konsideroi përpjekjen e Prokurorisë për arrestimin e Tahirit si ajo e Fatos Nanos, si e komentoni këtë?

Ka një ngjashmëri në kuptimin që dosjen e Fatos Nanos e përgatiti PS e deklaroj këtu me përgjegjësi absolute pa i shtuar qoftë edhe një presje nga qeveria ime. Dosjen e Saimir Tahirit e përgatiti me një kompetencë të jashtëzakonshme institucioni më i specializuar në Europë për luftën kundër trafiqeve, Antimafia italiane, por e bëri publike Edvin Kristaq Rama. Dosjen të këtij.

-Italianët e përgatitën dosjen kundër Nanos apo PS?

Do që t’i them me emra. Ish-ministri Shane Korbeci. Pse u bë kjo? Në atë kohë Ramiz Alia krijoi një rivalitet absurd. Ministria e Jashtme e ndoqi problemin dhe e konstatoi këtë problem. PD nuk ka asnjë rol shtesë në atë dosje.

-Po italianet?

Jo s’mund të them. Dosjen e përgatiti Shane Korbeci.

-Përballë kësaj teme të kanabizimit dhe drogës ne si gazetarë kemi një farë problemi në raport me personin që kemi përballë. Me gjithë skepticizmin tonë me gjithë akuzat, nga pikëpamja politike, Shqipëria u mbush me kanabis. Kjo është bërë me lejimin e policisë, ose me implikimin e policisë. Përtej kësaj, çfarë faktesh ka që e implikojnë penalisht Tahirin.

Prokuroria nuk i ka këto fakte. Mos u nxitua Prokuroria?

Unë mendoj se faktet ishin absolute.

-Penale?

Penale dhe të pakontestueshme. Makina për ta kuptuar qytetarët, është një lloj si një njeri t’i japë armën e vet një tjetri për të vrarë dikë dhe përpiqet që këtë ta maskojë me dokumente të shtira. Iu dha makinën, 03-shin për të çarë çdo tra, çdo postbllok, çdo doganë. E dyta, Saimir Tahiri është përfitues direkt në euro. Ju duhet të dini një gjë. Nuk ka njerëz më të saktë, më dixhital dhe më elektronikë, më precizë se sa kriminelët për krimet që kryejnë.

-Kjo duhet faktuar zoti Berisha?

Kriminologjia këtë mësim ka. Ata kanë një memorie absolute për detaje dhe çdo gjë. Mos mendoni ju se ai tha që kam blerë varëse, se ai shpiku varëse. Pse nuk tha kam blerë orë? Pse nuk tha vëthë? Këto janë fakte të pakontestueshme. Ka kërkuar diamante ky. Pse? Sepse në botën e krimit, ka më rrezik nga paratë se nga diamanti. Transferta është transfertë, sepse lë gjurmë. Ky ka kërkuar diamante, ose është maniak.

Këto janë fakte për mua dhe për çdo njeri. A janë këto prova? Kjo është tjetër gjë. As unë, as një politikan nuk ka të drejtë para një gjykatësi. Është në diskrecionin e këtij procesi.

-Ju ka shitur targën, jo makinën

Po targën dhe dokumentin. Ai ka vendosur postin e tij si transportues droge. Po kështu ka qenë skafi. Ai gënjen. Janë dokumentet në doganë, që ai ka shitur skafin. E kanë marrë Habiljat. Po si ka mundësi që t’i shitet çdo gjë Habilajve. Zagani ka të drejtë, në atë kohë, ata e kanë pasur në përdorim. Më vonë, kur ne e ngritëm në Parlament, ai i shiti në emër të Bashkim Tahirit. Ai që njeh bandën, banda është e ndarë me detyra. Ai që merr një detyrë, nuk mund të dijë asgjë për segmentin tjetër. Saimiri kishte detyrë që të mos cenoheshin plantacionet e drogës së Habilajve, apo ju jepej vilat qeveritare. Pse s’u arrestua Balili? Ishte i fuqishëm, por jo si Habiljat. Ata kishin pikën e lokalit dhe trafikut në Borsh.

-Edi Rama i ka ditur ato 5 dosje që sipas jush Saimiri e ka shantazhuar, por si ka mundësi që pas një dite mbrojti Tahirin. Kemi një non-sens?

Rregulli i heshtjes funksionon për aq kohë sa respektohet nga të gjitha palët. Po u shkel është plumbi pas koke. Nëse e shkeli Rama, Tahiri nuk kishte asnjë detyrim në kodin e mafias që t’i qëndronte besnik. Ky ishte problemi. Në rast se i rikthehemi intervistës së tij ai thoshte; ‘unë jam vetëm. S’kam njeri’.

-Në kodet e mafias janë kapot që kanë fuqi mbi ushtarët..

Ramën nuk ia preu mendja se Tahiri do t’i thoshte ti je ti e unë jam unë. E bëri atë, para të gjithë shqiptarëve. S’mund t’ja mohoi njeri.

-Cilat janë 5 dosjet?

Dosja e Xibrakës, dosja Shullazit, dosje me biseda dhe trafikantë, të tjera që u thotë gjëra të pa imagjinuara. Po ashtu dhe dosje me klientelën e Ramës me biznesin si dhe dosja e Fatmir Xhafës, të cilën me fashikuj nisi ta shpërndante Saimiri. I dini ca gjëra ju, kot prisni ti them unë.

-Operacioni në Babicë, ju publikuat i pari videon. Ka një akuzë se videon ua ka dhënë prokurori?

Absolutisht jo, nuk ma ka dhënë prokurori. Burimi tjetër krejtësisht dhe jo prokuror. Është hera e parë që dëgjoj për atë prokuror. Vladimir a si. Asnjëherë, asnjë prokuror. Ajo ishte rezervati i Habilajve dhe u kapën 4 ton, 20 mln euro. U shemb toka aty dhe tani na pengoi ky, na prishi operacionin.

-A e dekonspiruat operacionin?

Aksioni atyre, u plasi bomba në dorë. Ai ishte një operacion i organizuar nga Shërbimi i fshehtë që s’ka fuqi zbatuese, por Prokuroria ka grupin e vet dhe mori dhe policinë.

-I kishte denoncuar Xhafaj?

Emri i Xhafajt nuk ka si të mos ishte. Ça ishte ky njoftimi, që thotë ky loloja, po vrapoj në Tiranë. Ishte koha e operacionit të “Fundi i marrëzisë”, Apex i Xhafajt kundër të llotos së Habilajve. Ata erdhën tek Tahiri që Apex i Gon Xhafës po na asgjëson. Tahiri hyri dhe bëri zbutjen.