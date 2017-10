Pazaret e drogës, plagoset me armë një person në Gjirokastër

Një 25-vjeçar ka mbetur i plagosur, pasi u qëllua me armë zjarri gjatë kohës që po lëvizte me një automjet në Gjirokastër. Ngjarja ka ndodhur pasditen e djeshme në aksin rrugor rural Buz-Memaliaj pranë fshatit Xhafaj. Ai ndodhej nën shoqërinë e një personi tjetër, por ky i fundit nuk ka pësuar lëndime nga të shtënat. Burime nga Policia bënë të ditur se, i plagosuri është Denis Mema. Nga po të njëjtat burime konfimohet se i riu ka marrë një plumb në shpatull dhe tjetrin në qafë. Menjëherë 25-vjeçari është transportuar në Spitalin e Fierit për të marrë ndihmën mjekësore. Dyshohet se ngjarja të ketë ndodhur për pazare droge.

