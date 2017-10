OSBE: Reforma në Drejtësi duhet të jetë e besueshme

“Zbatimi i Reformës në Drejtësi do të thotë që duhet të përmirësohen procedurat, praktikat dhe qëndrimet në çdo sektor të sistemit të drejtësisë”. Kështu u shpreh dje Robert Ëilton, zëvendëskryetar i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri në një veprimtari të zhvilluar me rastin e 20-vjetorit të Shkollës së Magjistraturës. Ai bëri thirrje për zbatim serioz të Reformës në Drejtësi në mënyrë që kjo reformë të jetë e besueshme dhe me rezultatet të prekshme për qytetarët. “Nëse nuk zbatohet, reforma do të ngelet një gjurmë e vogël dhe e trishtë në historinë e Shqipërisë. Me zbatim kemi parasysh procedurat, praktikat dhe qëndrimet në çdo sektor të sistemit të drejtësisë. Reforma e vërtetë nuk bëhet në letër apo në Parlament; reforma e vërtetë bëhet në çdo sallë gjyqi dhe zyrë juridike në vend. Reforma duhet të perceptohet e duhet të besohet nga qytetarët e Shqipërisë. Për sa kohë qytetarët nuk besojnë te drejtësia e sistemit kur hyjnë në sallën e gjyqit, s’ka për të pasur reformë. Ëilton shtoi se OSBE-ja e mbështet Reformën e Drejtësisë në Shqipëri bashkë me kolegët e organizatave ndërkombëtare që kanë luajtur një rol kaq të rëndësishëm në këtë proces”, u shpreh zv/ambasadori. “Reforma ka potencialin ta transformojë vërtet këtë shoqëri, duke transformuar kështu edhe mundësitë e saj”, shtoi Ëilton. “Ne në Prezencën e OSBE-së, jemi të përkushtuar në promovimin e shtetit të së drejtës dhe japim mbështetje të vazhdueshme për një sistem drejtësie të drejtë, transparent dhe efikas. Ky është thelbi i punës sonë si mision, sepse është thelbi i vlerave të përbashkëta që ndajnë të 57 shtetet pjesëmarrëse të OSBE-së si komunitet. Ne besojmë se pavarësia, paanshmëria dhe integriteti i gjyqësorit janë themelore. Një gjyqësor i bazuar në profesionistë të drejtësisë që trajnohen dhe përzgjidhen siç duhet dhe që janë të gatshëm që, për atë integritet, të luftojnë çdo ditë të jetës së tyre profesionale. Pra, njerëz që respektojnë vlerën e drejtësisë, jo çmimin e drejtësisë”, tha zyrtari i lartë i OSBE.