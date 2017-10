Njeriu i Ruçit mori peng dhe torturoi një të ri, policia nuk e arrestoi

Sponsori i PS-së së Fierit dhe miku i Gramoz Ruçit ka marrë peng një të ri dhe e ka torturuar për tre ditë, ndërsa policia e ka mbajtur të fshehtë ngjarjen dhe nuk e ka arrestuar autorin, ndërsa policia nuk ka ndërhyrë pavarësisht denoncimit. Denoncimi është bërë nga një punonjës policie, i cili i është drejtuar me një mesazh kryetarit të PD, Basha, ku shkruan se autori është sponsor i PS në Fier dhe një nga njerëzit e Gramoz Ruçit prandaj nuk arrestohet.

“Ky është shteti mafioz i Edi Ramës dhe Gramoz Ruçit me kompani”, shkruan Basha në një postim në Facebook.

“Përshëndetje zoti Basha, unë që po ju shkruaj jam një punonjes policie në rrethin e Fierit dhe dua tju tregoj për një ngjarje që ka ndodhur në qyetin e Fierit, ku para rreth dy javësh është marrë peng nga Renato Çami një qytetar për tre ditë dhe policia nuk ndërhyri dhe nuk shkoi fare te banesa e këtij të fundit.

Pasi u lirua pas tre ditësh, qytetari i marrë peng shkoi në spital në reanimacion në gjendje të rëndë dhe kur shkoi policia si kishte deklaruar se ishte marrë peng nga Renato Çami në lagjen “1 Maj” në banesën e tij ku nuk guxon të futet njeri, aty erdhën prapë ushtarët e Renatos dhe e kishin goditur dhe ky person kishte ndryshuar dëshminë e tij. Dua të them se Renato Çami është sponsori më i madh i Partisë Socialiste në Fier në bekimin e kryetarit të Kuvendit, Gramoz Ruçi.

Personi, i cili u mor peng dhe u torturua ishte së bashku me një tjetër person i quajtur Klajdi Crraga, por ky i fundit nuk u kap dot. Ne si punonjës policie nuk na vjen aspak mirë që futen në burg njerëz për një tullë dhe te keta persona që marrin peng njerëz dhe i torturojnë ata nuk futemi dot. Policia e Fierit e ka fshehur totalisht këtë ngjarje. Ju lutem anonim”, shkruan punonjësi i policisë.

Kush është Renato Çami

Renato Çami, emri i vërtetë i të cilit është Renato Saliu, është konsideruar vazhdimisht si eksponent krimi në qytetin e Fierit. Ndërsa krahu i djathtë i tij është konsideruar shtetasi Gramoz Yzeiri, i cili deri në vitin 2009, ku u ekstradua nga Amerika, konsiderohej si një person me rrezikshmëri të lartë dhe ishte një ndër më të kërkuarit e drejtësisë shqiptare. Gramoz Yzeiri, nga lagjja Sheq i Madh i Fierit, njihej si person me precedentë të shumtë penalë. Rezultonte i skeduar në listat e personave të shpallur në kërkim që nga viti 2003, i kërkuar për vrasjen e Xheladin Qelisë, ngjarje e ndodhur në vitin 1998, në qendër të qytetit të Fierit.

Për këtë ngjarje u dyshua si i implikuar edhe Renato Çami, madje kishte dyshime se vrasjen e kryen në bashkëpunim. Sipas hetimeve të Prokurorisë, Gramoz Yzeiri, së bashku me Renato Saliun, kanë ndaluar shtetasin Xheladin Qelia, i cili ka qenë duke udhëtuar me një motor së bashku me një person tjetër, me inicialet Sh.J. Autorët nën kërcënimin e armëve, pasi kanë ndaluar viktimën dhe personin që e shoqëronte, kanë qëlluar me breshëri automatiku mbi shtetasin Xheladin Qelia, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pas kryerjes se krimit, Yzeiri dhe Çami janë larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes.

Policia e Fierit pranon pengmarrjen

Pas publikimit të lajmit të marrjes peng dhe torturave ndaj një qytetari në Fier nga Renato Çami, sponsor i PS, dhe mik i Gramoz Ruçit, ka reaguar Policia e Fierit. Policia e Fierit në reagimin e saj pranon se një i ri është mbajtur peng për tre ditë dhe është torturuar dhe deklaron se lajmi është publikuar në faqen zyrtare. Megjithëse policia pranon marrjen peng të një qytetari, nuk e ka arrestuar autorin.

“Në lidhje me statusin e publikuar nga Kryetari i Partisë Demokratike në rrjetin social ‘Facebook’, ku akuzohet Policia e Fierit për fshehjen e një ngjarje, informojmë se ngjarja në fjalë nuk është fshehur, por sipas procedurës standarde të punës është publikuar dhe mund të gjendet lehtësisht si çdo njoftim tjetër në faqen zyrtare online të Policisë së Shtetit.

Burime nga Policia thanë se i dëmtuari nuk ka dhënë asnjë emër personi të dyshuar, por ka bërë vetëm përshkrim fizik, sipërfaqësor, duke pretenduar se nuk i njihte autorët. Por nga ana tjetër, kreu i opozitës, që i referohet denoncimit të bërë nga një punonjës i Policisë së Fierit, deklaron se autori i kësaj ngjarjeje është shtetasi Renato Çami dhe sipas tij, Policia nuk ka ndërhyrë.

Renato Çami, emri i vërtetë i të cilit është Renato Saliu, është konsideruar vazhdimisht si eksponent krimi në qytetin e Fierit. Ndërsa, krahu i djathtë i tij është konsideruar shtetasi Gramoz Yzeiri, i cili deri në vitin 2009, ku u ekstradua nga Amerika, konsiderohej si një person me rrezikshmëri të lartë dhe ishte një ndër më të kërkuarit e drejtësisë shqiptare. Gramoz Yzeiri, nga lagjja Sheq i Madh i Fierit, njihej si person me precedentë të shumtë penalë. Rezultonte i skeduar në listat e personave të shpallur në kërkim që nga viti 2003, i kërkuar për vrasjen e Xheladin Qelisë, ngjarje e ndodhur në vitin 1998, në qendër të qytetit të Fierit.

Për këtë ngjarje u dyshua si i implikuar edhe Renato Çami, madje kishte dyshime se, vrasjen e kryen në bashkëpunim. Sipas Policisë, Gramoz Yzeiri, së bashku me Renato Saliun, kanë ndaluar shtetasin Xheladin Qelia, i cili ka qenë duke udhëtuar me një motor së bashku me një person tjetër, me inicialet Sh.J. Autorët nën kërcënimin e armëve, pasi kanë ndaluar viktimën dhe personin që e shoqëronte, kanë qëlluar me breshëri automatiku mbi shtetasin Xheladin Qelia, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pas kryerjes se krimit, Yzeiri dhe Çami janë larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes.

Konkretisht ngjarja e pasqyruar në web “Më datë 03.10.2017 u referuan materialet në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Fier, për veprën penale “Heqje të paligjshme të lirisë”, parashikuar nga neni 110/2 i Kodit Penal, si dhe po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve, pasi më datë 03.10.2017 është paraqitur dhe ka bërë kallzim shtetasi F.L., 20 vjeç, banues në fshatin Petovë Fier, se në datë 02.10.2017, në lagjen “1 Maj” Fier është rrahur nga disa persona dhe është mbajtur peng për disa orë në një banesë”.

Policia e Shtetit është e vendosur të kryejë detyrën me përgjegjësi e seriozitet dhe të ndëshkojë çdo paligjshmëri e këdo që shkel ligjin. E për këtë arsye, Policia e Shtetit fton çdo qytetar dhe parti politike të kërkojë informacion, duke u garantuar përgjigje në kohë, për të shmangur pasaktësitë në mos abuzimet me faktet”.