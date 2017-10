Minimumi 5 milionë euro në muaj, 20 milionë me fushatën

Gjykata e Katanias në dosjen prej më shumë se 400 faqesh që vulosi fatin e Moisi Habilajt dhe bandës së tij, përmend edhe emrin e ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

Sipas gjykatësve dhe prokurorëve italianë, Habilaj përmend Tahirin si kushëririn e tij, si mbështetës të veprimtarisë në shkëmbim edhe të parave për fushatë.

Grupi i trafikantëve të arrestuar nga policia italiane për 3.5 tonë hashash ishte vënë prej kohësh nën përgjim. Moisi Habilaj, bashkëpunëtorët e tij shqiptarë dhe italianë kanë tashmë një dosje prej 416 faqesh me fakte dhe biseda të përgjuara, ku ata përmendin emra dhe para dhe që është baza e vendimit të Gjykatës së Katanias për burgosjen e tyre.

Pjesë e kësaj dosje është një përgjim i datës 16 dhjetor të vitit 2013 i një bisede mes Moisi Habilajt dhe Sabaudin Çelajt, kur ata sipas vlerësimit të prokurorëve dhe gjykatësve italianë, përmendin ministrin e Brendshëm të asaj kohe, Saimir Tahiri.

Hetuesit italianë bëjnë një përmbledhje të kësaj bisede.

“Të dy flasin për një person me pushtet me emrin “Saimir Tahiri” (deputet i Shqipërisë) njeri i politikës. Moisiu thotë: Çfarë ka më shumë se ne ai? Por Sabi (Sabaudini) i përgjigjet duke i thënë që Saimiri ka vetëm emrin (në kuptimin e famës, pozitës), por nuk beson që ka më shumë para se ata. Moisiu bën llogaritë sipas të cilave Saimiri në një muaj ka bërë minimumi 5 milionë euro. Sabi i thotë që të gjitha ato para ai i harxhon në fushatën elektorale. Por Moisiu i thotë që atij nuk i mjaftojnë as 20 milionë euro në një fushatë elektorale”, thonë hetuesit italianë.

Në përgjimin e datës 2 mars të vitit 2014 mes Habilajt dhe Çelajt përmendet automjeti me targë AA 003 GB, me të cilin të dy personat kanë udhëtuar drejt Siçilisë. Kjo makinë ishte në emër të Saimir Tahirit.

Emri i ministrit del gjithashtu edhe në një tjetër bisedë të përgjuar mes Moisi Habilajt dhe Sabaudin Çelës, ose Sabi.

“Mendo, veç borxheve që kemi, veç atyre që kemi marrë, kemi 75 mijë që janë automatikisht të caktuara. 30 mijë “xhaxhait”, 30 mijë duhet t’ja çoj Saimirit, bëjnë 60, 15 anija që na duhet patjetër, bëjnë 75 mijë, plus 100 që janë: 72 të atyre në Fier, 20 të Arsenit, 170 mijë lekë heqim dhe këta të shtetit që kemi”, thuhet aty.

“Atij nuk i mjaftojnë as 20 milionë euro në një fushatë elektorale”. Kjo fjali e shkëputur nga dosja hetimore e drejtësisë italiane mbi bandën e drogës që drejtonin Habilajt dëshmon me fakte dhe prova mbi përfshirjen e drejtpërdrejtë të Saimir Tahirit në trafikun e drogës gjatë kohës që ai drejtonte Ministrinë e Brendshme. Dosja prej 416 faqesh tregon për hetimet dhe përgjimet e bandës së Habilajve, në të cilën përmendet edhe emri i Saimir Tahirit në kohën kur ishte ministër i Brendshëm, ndërsa dëshmohet se si krerët e bandës, kushërinjtë e Tahirit diskutonin për emrin e tij dhe shumat që do t’i jepnin për garantimin që ai përmes strukturave policore i bënte trafikut të drogës drejt Italisë. Dosja e bërë publike dje nga kreu i PD, Lulzim Basha tregon për një bandë të mirorganizuar të trafikut të drogës, e drejtuar nga kushërinjtë e Tahirit dhe e fuqizuar përmes pushtetit të dhënë prej tij. Zbardhja e përgjimeve të drejtësisë italiane tregon se si Rama përmes Tahirit ngriti bandat e vjedhjes së zgjedhjeve përmes parave të drogës.

Një pjesë e zbardhur e dosjes italiane mbi bandën e Habilajve

Përgjimet në ambjent në bordin e autoveturës “Fiat Bravo” me targa DG 826 NA, në pronësi të Moisi Habilajt-RIT 1246/13-Regjistrimi në ambjent 560 në orën 12:23 datë 16.12.2013.

Makina në lëvizje me Moisi Habilajn në bord dhe Sabaudin Çelaj, i thirrurr me emrin Sabi. Sabi flet me Moisiun. Ky i fundit thotë se ka disa gjëra që duhen marrë më seriozisht, sepse nuk po shkojnë mirë.

Moisiu: Shpresojmë t’i marrim dorën….do bëjmë panik! (në kuptimin që do mbyllin punë të mira)

Në orën 12:26:33 Mosiu i kërkon Sabit se çfarë dite është sot! Sabi përgjigjet se është data 16 dhe i kërkon “atëherë të ikim”.

Moisiu: Të presim sot…sepse ka thënë që e do gjatë periudhës së vitit të ri dhe datës 6 janar.

Ora 12:27:53

Sabi: Ai e ka të gjithë territorin për vete.

Përgjimet në ambjent në bordin e autoveturës “Fiat Bravo” me targa DG 826 NA, në pronësi të Moisi Habilajt-RIT 1246/13-Regjistrimi në ambjent 561 në orën 12:30 datë 16.12.2013.

Mosiu: Do ketë kapur ndonjë gjë Pipo

Sabi: Eh…po se pretendojnë ta përpunojnë këta?….Këtu kam ngatërruar rrugën njëherë

Moisiu: Eh…ka edhe një magazinë këtu

Sabi: Eh po, aty ka një frigorifer të madh

Moisiu: Natën e fundit që ngarkuam….herën e fundit

Sabi: Eh…po

Moisiu: Shkojmë të marrim ndonjë kostum (veshje) të mirë për vete

Sabi: Jo, jo…jemi kushërinj apo jo (të dy qeshin)…sa kanë mbetur 1000 euro?…i shpenzojmë edhe ato…Dua të blej ndonjë gjë për Artanin

Moisiu: Po jo se kemi lekë….do të blesh ndonjë gjë për vete?

Sabi: Një kostum serioz

Të dy flasin për një burrë me pushtet me emrin “Saimir Tahiri (deputet në Shqipëri), njeri i politikës”. Moisiu thotë “ka më shumë se ne ai”. Sabi replikon dhe thotë se Saimiri ka vetëm emrin (në kuptimin e famës), por nuk beson se ai (Tahiri) ka më shumë para se ata. Sabi thotë që ai paratë i lë në fushata elektorale. Moisiu thotë që atij nuk i mjaftojnë as 20 milionë euro në një fushatë elektorale.

Sabi thotë që ai (Tahiri) ka thënë që për nipin e tij mjaftonë 10 mijë euro në muaj për “punën” që bën dhe shton “ai do na hynte në punë ne….por është tip i keq ai nip”.

Moisiu i thotë se nuk i intereson nëse është apo jo një tip i keq. Sabi i thotë se e rëndësishme është që mos të përzihet e të mos përmendë emra dhe se me rëndësi është që të mos dalë emri i njeriut që ata i kanë dhënë para (Tahirit). Mosiu përgjigjet “Jo” dhe se nuk beson se do të ndodhë gjë. Sabi shprehet se ka merak se nipi do përmendë emra, duke e bërë bisedën me të tjerë që i ka dhënë para atij (Saimir Tahirit).

Ora 12:38:10

Sabi: Ai do dyfishin e asaj….

Moisiu: Ai nuk është nga ata që do problem dhe t’i futet diskutimeve mbi shumën…ndërkohë, ai mendonte për thasët me 20…ishin me nga 20 thasët…

Sabi: Po ti i likuidove të parat?

Përgjimet në ambjent në bordin e autoveturës “Fiat Bravo” me targa DG 826 NA, në pronësi të Moisi Habilajt-RIT 1246/13-Regjistrimi në ambjent 562 në orën 12:39 datë 16.12.2013.

Moisiu: Edhe për paketimin duhet ajo 5X5

Sabi:…I paketojmë me nga pesë kile…sepse pastaj presohen

Moisiu: I bëjmë me nga 20

Sabi: Pastaj vete unë tek karburanti, do t’i them që do vemi nesër…e vendosim në garazh.

Moisiu: Ç’do bëjmë sot???

Sabi: …Do ikim….

Përgjimet në ambjent në bordin e autoveturës “Fiat Bravo” me targa DG 826 NA, në pronësi të Moisi Habilajt-RIT 1246/13-Regjistrimi në ambjent 567 në orën 13:52 datë 16.12.2013.

Në makinë lëvizin Moisi Habilaj, Sabaudin Çelaj, i thërritur Sabi.

Ora 13:53 Moisiu thotë se edhe Sabi i ka pjesë-pjesë (e ka për paratë). Sabi komenton (32.000 lekë (Euro) dhe thotë që po i shtrëngon gjërat në mënyrë që lekët t’i marrë brenda muajit. Moisiu i thotë ta lërë rehat, sepse duhen tre muaj.

Moisiu: Ja ku është zotëria

Sabi: Shkojmë e marrim tek Kiko

Mosiu: Eh.

Përgjimet në ambjent në bordin e autoveturës “Fiat Bravo” me targa DG 826 NA, në pronësi të Moisi Habilajt-RIT 1246/13-Regjistrimi në ambjent 575 në orën 14:57 datë 16.12.2013.

Sabi: …keni dy kallashnikov…tha…ja…”flisni vet/vendosni vet…kështu thanë…”I merr ky”…tha…”dhe i ndan në dy vende”…për të qenë më të sigurtë …shiheni vet…(heshtje)…për këtë ai është një b.r k…e, sapo e merr atë që do të thotë shiheni vet pastaj punën.

Mosiu: Transparent…

Sabi: Nuk fsheh asgjë… “jemi çuna të pastër”…(të dy qeshin)

Përgjimet në ambjent në bordin e autoveturës “Fiat Bravo” me targa DG 826 NA, në pronësi të Moisi Habilajt-RIT

1246/13-Regjistrimi në ambjent 598 në orën 17:21 datë 16.12.2013.

Moisiu: E di si thonë andej nga anët tona?…(Mosiu përmend një thënie të pistë për atë që kur e ke përballë sillet ndryshe dhe prapa krahëve sillet ndryshe)…

Sabi: S’kemi asnjë gjë në vijë me këtë ne

Moisiu e konfirmon.

Sabi: Po pse ti shpreson për 20?

Moisiu: Do t’i jap ndonjë makinë…për të hequr qafe ata

Sabi: Po edhe makinën….të paktën të fillojmë…dreqin

Moisiu: E marrim edhe pak…..

Sabi: Sikur ta kishte nisur atë m.t, po hajd varja

Moisiu: Sot nisemi me Grimaldin nesër?

Sabi: Në orën 7:00 niset?

Moisiu: Po në 7:00…shkojmë takojmë atë Angelon dhe të shohim njëherë se çfarë do

Sabi: E shkojmë e takojmë

Moisiu: Shkojmë në shtëpi

Sabi: E mban mend shtëpinë?

Moisiu: Shkojmë me Sebin…si vëlla…ashtu jam ndarë me atë

Sabi: Por edhe po e takuam ….po hajd se do ta takojmë…por edhe sikur ta takojmë edhe të na thotë që “e kam anijen gati”…prapë, s’bëjmë dot asgjë….se ky (ndoshta i referohet Antonios) nuk të liron…kupton?

Moisiu: I themi pas vitit të ri vëlla

Sabi: Për momentni e kupton

Moisiu: Pas Vitit të Ri, sepse aty në Shqipëri janë pak keq (nënkuptojnë që të marrin kohë)

Sabi: Po i them Danit që të dalë në ndonjë anë…për të sqaruar…për të shkuar atje (në Katania)

Moisiu: Dani do vijë këtu…mbarojmë këtu dhe shkojmë në Katania…

Në sfond ndihet muzikë greke. Në vijim flasim se ku do të shkojnë për të ngrënë.

Përgjimet në ambjent në bordin e autoveturës “Fiat Bravo” me targa DG 826 NA, në pronësi të Moisi Habilajt-RIT 1246/13-Regjistrimi në ambjent 600 datë 16.12.2013.

Sabi: Atëherë çfarë do bëjmë nesër…ti themi Danit të vijë…

Moisiu: Jo, jo ç’po thua, Dani thotë më blini një makinë e më lini të bëj xhiro:

Sabi: Ka shumë plane ai, atij duhet t’i blejmë një furgon.

Moisiu: Duhet ta përgjysmosh këtu…po të vish gjithmonë këtu do shpenzosh më shumë para

Sabi: Eh po, duhet ardhur e ikur

Moisiu: Të bën 3 mijë euro një rrugë (nënkuptojnë që sa herë që vijnë shpenzojnë nga 3 mijë euro për rrugën).

Mosiu: E di.

Sabi: Duhet ardhur një herë në muaj

Sabi: Të paktën të jemi brenda datës 20

Moisiu: Eh po, pas Vitit të Ri, pas datës 27

Sabi: Pas datës 27.

Moisiu: Edhe Antonion ta sinjalizojmë që ka dhënë 260 mijë euro… në rregull?

Sabi: I ka marrë?

Moisiu: Po.

Sabi: 150+110 bëjnë 260…po…i ka dhënë…

Moisiu: Po.

Sabi: Pra këtyre duhet t’u heqim vijën, t’i lëmë me shënjë…kështu edhe me letrat mund të ballafaqohesh….edhe pse ai nuk gabon kurrë

Moisiu: Normal.

Sabi: Nuk bën gabime ai

Ora 17:44:29

Sabi: 270…20 i dha në fund

Mosiu: Po….janë 260 o Sabi

Sabi: 150

Moisiu: Po…90 të tjera…jo…na ka dhënë 100 (mijë euro)…jo…na ka dhënë 100…

Sabi: Eh

Moisiu: Po po…270 janë….kshu do ia fusim kot!

Ora 17:47:02

Moisiu: Do Zoti vjen ajo, në kuptimin që të sjellim një ngarkesë tjetër…le të shpresojmë!

Sabi: Herët e tjera është vetëm tona… dhe bëhen llogaritë me njerëzit e tjerë..

Moisiu: Më jep një dhe….

Sabi: Po ta kishin lënë atë do kishim marrë edhe 200

Moisiu: Po ….shumë

Sabi: Po të kishin lënë një (ngarkesë) me 200 do ishin pastruar të gjithë personat…edhe po të mos e bënin punën…po të paktën kemi një bazë.

Moisiu: Si thua… ishim për tokë…ishte rasti ynë i vetëm dhe nuk patëm mundësi të bënim asgjë

Sabi: Na dha mundësinë ta mbanin… të shohim çmund të bëjmë me këtë

Moisiu: Po nuk kishim më mundësi të blinim, jo “punën”

Sabi: S’kishim fare shpresa

Mosiu: Do kishim vazhduar me 20 apo 30….

Sabi: Jo mo mirë tani…por ishim pa shpresa

Moisiu: Po të mos na vinte kjo “punë”

Sabi: Eh…por nëse nuk na jepte asgjë ky

Moisiu: Po mirë…. Të paktën kemi “punë” tani,…. të kujtohet herën e fundit që shkuam, isha copë copë…na ndihmoi Zoti!

Sabi: Kemi llogari të hapura ne me ata…. Ky është problem….kemi problemin me “Lufin”, ndërkohë Renatua nuk është problem (Janë personat të cilëve duhet t’i paguajnë)

Moisiu: Jo…pastaj s’kemi probleme të tjera…Luli është “take tuke” i kemi parë….

Tahiri priti Habilajn në zyrë, rrëfimi: Kishte filluar të dridhej

Një tjetër skandal rezulton nga përgjimet italiane të bandës së Tahirit. Kjo ka të bëjë me një takim që Tahiri ka bërë në zyrën e ministrisë së Brendshme me Habilajn e arrestuar në Itali. Habilaj i ka rrëfyer bisedën që ka bërë me të “madhin” në ministri, ndërkohë që ishte në përgjim nga italianët

Në dosjen e përgjimit të vëllezërve Habilaj dhe të arrestuarve të tjerë për trafik droge në Itali publikuar dalin detaj të shumta rreth emrit të Saimir Tahirit. Në nja nga faqet e dosjes me 416 faqe që disponon edhe lapsi.al del edhe një bisedë mes Moisi Habilajt me të vëllanë Florianin. Ky i fundit i rrëfen për takimin me “shefin e madh” ku folën për “situatën”.

PERGJIMI:

Moisi: Ç’thuhet tjetër?

Florian: Asgjë, dje mbrëma u nisa për në Tiranë dhe sapo mbërrita, këtu në Fier (qytet rreth 35-40 km larg Vlorës)

Moisi Habilaj: Po ç’ne?

Florian: Më kërkoi “shefi i madh”

Moisi: Çfarë donte?

Florian: Asgjë, Për këto… për situatën.

Moisi: Ah, fole “kokë më kokë” me të? (fole ballë për ballë)

Florian: Po, me priti në 11.30, më paguan/ dërguan taksinë

Moisi: Po çfarë të tha?

Florian: Më tha, “çfarë janë këto”… çfarë…. Si janë punët? I thashë “kështu, kështu” (nëkupton që i ka shpjeguar gjithçka fill e për pe)

Moisi: Që do të thotë?

Florian: I thashë që ne nuk… mos u dëshpëro /mos u shqetëso….. është çështje orësh (në kuptimin që nuk zgjat shumë ), mos e mendo më gjatë.

Moisi: Ah, po, por duhej t’i thoje që ne nuk kemi faj. Këtë duhej t’i thoje.

Florian: Po i a thashë që ne nuk… por hiç…. Më tha: “ata e kanë bërë qëllimisht, që unë (shefi) t’i thërrisja, shpjegoi.

Moisi: Po… edhe ne e kuptuam…. Ndaj nuk e shqetësuam (bezdisëm shefin)

Florian: Edhe ne e morëm vesh.. dhe më tha.. “unë e thërrita dhe i thashë: nuk duhet të përfshiheshe ne lojërat e (çështje) fatit”

Moisi: E kishte thirrur atë (nënkupton një person të tretë)?

Florian: E kishte thirrur ky? … “shefi i madh” e kishte marrë në tel… më dëgjon?

Moisi: Po, më thuaj , vëlla

Florian: E kishte marrë ne telefon dhe i kishte thënë se nuk duhet te ishte përfshirë (nënkupton ndoshta para’, kapitale të përbashkëta) në lojërat e fatit.

Moisi: Po

Florian: Ai i ishte përgjigjur duke u justifikuar, jo këtej e jo andej…. “janë për të tjera gjëra (biznese, flet gjthm për para ) … “përsa i përket gjërave të tjera (në kuptimin për të ecur shpejt,’’… I kishte thënë (shefi) .-atë që ke për të bërë , bëje shpejt…

Moisi: Sepse ka humbur kohë… Po… e pastaj?

Florian: Asgjë, …. Ai kishte filluar të dridhej dhe kishte ulur zërin

Moisi : Blasfemi

Florian: “Megjithatë nuk duhet të shqetësohesh për asgjë”- më tha në fund ( shefi)… “shko dhe mos e vrit mendjen”.

Përgjimet, Habilaj: I bleva dy byzylykë 9 mijë euro nënës dhe gruas së Saimirit

Gjenden me dhjetëra përgjime në dosjen me 416 faqe të prokurorisë italiane për grupin e Habilajve ku del disa herë emri i ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri. Fillimisht flitet mes Moisi Habilajt dhe Sabaudin Çelajt që thonë se “çfarë ka Tahiri më shumë se ata përveç emrit dhe pozicionit”.

Habilaj thotë në përgjime se Tahiri nuk ka më shumë para se ata megjithëse llogarit se në një muaj Tahiri, ka bërë rreth 5 milionë euro. Ndërsa Sabaudini thotë se, ato para shkojnë për fushatë elektorale për të cilën, në fakt sipas tyre, Tahirit i duhen 20 milionë euro.

Në një tjetër përgjim, Habilaj thotë se rreth 30 mijë euro duhen si pagesë për Tahirin.

Në një pasazh tjetër Moisiu thotë se, “u ka blerë byzylykë gruas së Saimirit dhe nënës së tij”.

PERGJIMI

“Moisiu futet në makinë dhe i tregon Sabit se kishte marrë dy byzylukë, njërin për nusen e Saimirit dhe tjetrin për nënën e tij. Sabi e pyet nëse kishin kushtuar shumë’.

Moisi: Bënë goxha

Sabi: 1000 euro?

Moisi: Sa?

Sabi: 2000 euro…

Moisiu tregon se të dy bënin 18 mijë euro, por i kishte marrë për gjysmën e lekëve.

Sabi: I pagove 9 mijë euro me lekë në dorë?

Moisi: Po.

Sabi: Nuk kishte ndonjë telekamer?

Moisi: Jo.