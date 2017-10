Mësuesi dhunon nxënësin në orën e mësimit në Vlorë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në shkollën 9-vjeçare “24 Maji’ në qytetin e Vlorës. Një mësues qëllon një nxënës në orën e mësimit, denoncimi është bërë nga vetë nxënësit. Ndërkohë, pas denoncimit në Tv “Klan.al”, Policia e Vlorës ka nisur procedimin penal ndaj mësuesit të shkollës 9-vjeçare “24 Maji” në Vlorë. Policia bën me dije se ndaj mësuesit 64-vjeçar me iniciale L.H ka nisur hetimi në gjendje të lirë për “keqtrajtim të të miturve”.

Mësuesi i Gjeografisë shfaqet në video duke ushtruar dhunë fizike gjatë orës së mësimit ndaj nxënësit me iniciale M.N. Pas lajmit të publikuar në Tv “Klan.al”, Policia e Vlorës kontaktoi me të miturin. Ky i fundit nuk kishte bërë denoncim ndaj mësuesit deri dje, ndërsa sot ai kallëzoi para uniformave blu se më datë 17 tetor mësuesi e kishte qëlluar me shpullë. Pamjet skandaloze u denoncuan sot nga Tv “Klan.al” ku mësuesi i Gjeografisë ushtroi dhunë ndaj të miturit gjatë orës së mësimit.

Lidhur me një video e publikuar në media, ku shfaqet një mësues, duke goditur një nxënës, njoftojmë se: Policia e Vlorës ka kryer menjëherë verifikimet, duke marrë kontakt me nxënësin M.N., (ky i fundit nuk ka bërë kallzim më parë lidhur me këtë situatë në strukturat policore).

Pas kontaktit nga Policia, ai ka kallzuar se në datë 17.10.2017 gjatë orës së mësimit në shkollën “24 Maji”, mësuesi L.H., e ka goditur me shpullë.

Në përfundim të hetimit, Policia ka filluar procedimin penal, për veprën penale “Keqtrajtim i të miturve”, ndaj shtetasit L.H., 64 vjeç. Materialet proceduriale iu referuan Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, për veprën penale “Keqtrajtimi i të miturit”.