Maskat lidhin rojen e një objekti dhe grabisin

5 persona të armatosur dhe me maska lidhën rojen e një objekti në Bulqizë dhe grabitën një sasi të madhe hekuri. Maskat e kanë ngarkuar hekurin në kamionçinë dhe janë larguar në drejtim të padiur për policinë. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në Bulqizë. Roja i objektit ka njoftuar policinë. Policia ka shkuar në vendngjarje, por nuk ka arritur të zbulojë autorët.

Policia bëri të ditur se, roja i ish-parkut të minierës në Qytet të ri Bulqizë, ka denoncuar se dy persona të paidentifikuar e kanë lidhur me vendin e tij të punës dhe kanë vjedhur materiale që i kishte në ngarkim. Ngjarja raportohet se ka ndodhur gjatë mesnatës.

“Rreth orës 03:25 të datës 05.10.2017, në Komisariatin e Policisë Bulqizë, është paraqitur shtetasi A.D, 58 vjeç banues në Fushë-Bulqizë, roje tek ish-Parku i Minierës në Qytet të ri Bulqizë, ku ka deklauar se rreth orës 01:15, dy persona të paidentifikuar kanë prerë rrjetën rrethuese dhe janë futur brenda rrethimit të ish-Parkut, ku me anë të një fashete kanë lidhur shtetasin e lartpërmendur dhe me anë të një automjeti me karroceri dyshohet të kenë vjedhur rreth 24 copë shina galerie (që shërbejnë për transport brenda galerive të kromit) me gjatësi nga 6 metër secila”, thotë Policia. Shtetasi A.D ka deklaruar se ndaj tij nuk është ushtruar dhunë.