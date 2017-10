Lidhjet mes Habilajve, Balili dhe Tahiri të denoncuara nga Berisha kohë më parë

Ish-Kryeministri Berisha, ka publikuar një tjetër denoncim që tregon lidhjet mes Habilajve dhe Klement Balilit, dhe rolin e ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, në këtë lidhje. Ky denoncim nga një qytetar dixhital ishte bërë kohë më parë nga ish-Kryeministri Berisha, por që sot janë faktuar pas përgjimeve të bëra nga Antimafia italiane.

“Saje qorri dhe lidhjet Habilaj-Balilaj të denoncuar nga qytetari dixhital kohë më parë!

Ja se çfarë shkruante qytetari dixhital mbi lidhjet Habilaj-Balilaj dhe rolin e Saje qorrit në këto lidhje, të cilat nga përgjimet faktohen përfundimisht! Lexoni mesazhin e tij”, shkruan Berisha në një postim në Facebook.

“Përshëndetje zoti Berisha. Marr shkas t’ju shkruaj pas bisedave të publikuara në “Opinion” midis Klement Balilit dhe Petro Dalanajt (skafisti) ose ndryshe “Kici” njihet në zonë dhe ndihmës skafisti Kleanth Pali, Petro Dalani është nga Tepelena, rritur në Sarandë, disponon në Borsh vilë dy katëshe, ish-ambulanca e plazhit nuk dihet si e bleu ambulancën e plazhit Borsh dhe e bëri vilë dy katëshe ku ka strehuar tonelata hashash. Petro është emër i zgjedhur prej tij në Zonë i thërrasin “Kici”. Kici njihet dhe si antiBerishjan, piloti tjetër ndihmësi Kleanth Palaj përsëri ka lidhje me Borshin është nga familje e varfër aty në plazh këta janë më të varfërit dhe është i rekrutuar nga “Kici” për pilot, biles i kishin blerë dhe skaf të vogël dhe rrjeta që peshkonte se dhe “Kici” kishte çark të vogël që peshkonte me rrjeta pune për të mbuluar gjurmët. Dhe Klement Balili është nga Balilajt e Borshit kanë ikur në kohen sa filloi komunizmi janë shpërngulur në Stjar Delvinë, kanë qenë zetorista u morën me bujqësi dhe nuk u kthyen më në Borsh, por Klementi ka dash të marrë prona me kompensim në Borsh.

Gjithashtu në Borsh në Lagjen e Plazhit që quhet “Shkall” janë dhomat e plazhit dhe pak hotele, është Bar Restorant Take, ku ka 15 vjet ku “Kici”, “Keli”, “Habilajt”, kanë bërë pazare pa fund dhe transport nga plazhi i Borshit, Tek Takja në Borsh fatkeqësisht ndërlidhen shumë gjëra zyrtare, Në Tiranë kanë miqësi me Taken, ka shumë?? Dhe mistere këtu, thuaj Saje Qorrit në Parlament se ai e di mirë se në Borsh tek Takja kanë punuar dhe Islamajt, tepelenasit që kanë disko “Mangon” në Sarandë, Habilajt dhe Balilajt kanë një pikë në Borsh, ku kanë hëngër, kanë fjetur dhe kanë strehuar e trafikuar tonelata hashash.

Zoti Berisha këto të dhëna janë 100% të sakta. Vetëm pyeti njëherë në Parlament Saje qorrin, ç’lidhje kanë Habilajt dhe Balilajt në Borsh ku çerrat e tyre takohen shpesh po dhe ata vetë, tek Takja në Borsh dhe a ka ndihmuar ai vetë në këto lidhje. Reapekte zoti Berisha. Anonim të lutem”, shkruan qytetari.