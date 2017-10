Kryemadhi: Koka e krimit dhe drogës është Rama, mbështetje betejës së Bashës

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, në konferencën për mediat theksoi se, Saimir Tahiri është vetëm njëra hallkë që lidh Ramën me kriminelët, pasi janë dhe shumë hallka të tjera. Ajo ju bëri thirrje qytetarëve që të rrinë të bashkuar dhe t’i thonë jo krimit dhe kriminelëve, të cilët tashmë janë në pushtet. LSI do të jetë pjesë e tryezës opozitare që thirri Basha për ditën e mërkurë. Nga selia e LSI, kryetarja Monika Kryemadhi tha se mbështet Bashën në luftën kundër krimit. Për dosjen Habilaj, Kryemadhi tha se, Tahiri është vetëm një nga hallkat që lidh Ramën me krimin dhe drogën. “Krimi është ulur këmbëkryq në Shqipëri. Situata është nga më të rëndat që ka përjetuar vendi. Çdo qytetar, i ri dhe e re, burrë, grua, ndihen më të rrezikuar se kurrë në vendin e tyre. Shteti i kriminalizuar i kryeministrit ka kompromentuar shumë rëndë dhe rolin e Policisë dhe Politikës. Përpara këtij momenti shumë të vështirë, të gjithë qytetarët janë bashkë dhe nuk ka më asnjë dallim mes tyre, pasi të gjithë janë të rrezikuar. LSI është pjesë e frontit të qytetarëve të bashkuar kundër bandave dhe krimit dhe do t’i shërbejë deri në fund vullnetit për një Shqipëri pa kriminelë në rrugë dhe në pushtet. Saimir Tahiri është një nga hallkat që lidh Edi Ramën me krimin, por ka edhe shumë hallka të tjera që janë ende aty e që i drejton Edi Rama. Janë hallkat e krimit e trafikantëve, por edhe të oligarkëve që me bekimin e Edi Ramës po pastrojnë paratë e krimit të organizuar. Mund të ketë pika që ndajnë LSI me Partinë Demokratike dhe partitë e tjera. Por çështja që na bashkon në një front të përbashkët kundër krimit dhe bandave është më e fortë se çdo ndasi mes nesh. Bashkëpunimi politik është një detyrë që na e kanë dhënë qytetarët, është vullneti ynë dhe ne do e çojmë deri në fund dhe pa kompromis misionin tonë. Këtë do ta bëjmë në emër të së ardhmes së fëmijëve, për të cilët vendi ynë duhet të jetë një vend i sigurt dhe i dashur. Atdheu ynë i përbashkët është më i rrezikuar se kurrë dhe koha nuk pret. Të mblidhemi të gjithë së bashku kundër kësaj të keqe shumë të madhe që ka gllabëruar Shqipërinë. Mbështes qëndrimin dhe propozimin e kryetarit të PD z. Lulzim Basha, për tryezë të gjerë politike që do të përgjigjet me një aksion intensiv dhe pa kompromis në luftën ndaj bandave dhe krimit në pushtet”, u shpreh Kryemadhi.