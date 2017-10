KLSH: Mjedisi në gjendje të mjerë, rrezik për shëndetin dhe integrimin në BE

Shkatërrimi i mjedisit në Shqipëri mund të jetë një rrezik serioz për jetën e qytetarëve shqiptarë, por edhe për integrimin e vendit në BE. Këto janë rezultatet e auditimit 2-vjeçar në sektorin e mjedisit të bëra nga KLSH. Nga gjetjet rezulton se ka pamjaftueshmëri të veprimit nga ana e qeverisë. “Ne kemi konkluduar nga ky auditim se shkatërrimi i parqeve natyrore, ndotja e ujërave të lumenjve dhe deteve, ndotja e tokës, zhdukja e pyjeve dhe zhdukja e shpejtë e biodiversitetit dhe ekosistemeve mund të jenë të pakthyeshme, nëse vazhdohet me ritmin aktual dhe mund të rezultojë në një rrezik serioz për jetën e shqiptarëve në terma afatgjatë si dhe një pengesë në integrimin e suksesshëm të Shqipërisë në strukturat europiane”, u shpreh kryetari i KLSH, Bujar Leskaj. Sa i përket trajtimit të mbetjeve në vend KLSH konstaton se ka përmirësime minimale dhe madje shpeshherë edhe përkeqësim. “Konstatuam se megjithëse nga ana strukturore, mjedisi në Shqipëri ka institucione të mirëorganizuara kemi me dhjetëra hot-spote vende me ndotje të lartë të dokumentuara dhe të padokumentuara, të trashëguar nga sistemi diktatorial i mëparshëm si dhe me dhjetëra hot-spote ambiente me ndotje të lartë për probleme të tjera mjedisore të krijuara nga industritë ndotëse në këto 20 vitet e fundit”, tha më tej Leskaj. Këto të dhënë u prezantuan në një aktivitet me temë “Auditimi mjedisor” në të cilin morën pjesë përfaqësues nga 27 institucione auditi nga një sërë vendesh.