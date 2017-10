Inter dhe United duan Mesut Ozil

Inter dhe Manchester United shënjestrojnë Mesut Ozil. Zikaltërit në janar do të tentojnë të transferojnë në radhët e skuadrës talentin gjerman. Ozil, i cili duket se tashmë i ka prishur marrëdhëniet me Arsenalin dhe teknikun Wenger dhe me rinovimin e kontratës që duket se nuk do të vi, drejtuesit e “Topçinjve të Londrës” kanë vendosur t’i hapin dyert ofertave që do të vijnë në drejtim të mesfushorit, në mënyrë që të mos i humbasin shërbimet e tij me parametra zero. Situata në Londër është e qartë, Ozil i skadon kontrata në fund të sezonit dhe nuk ka aspak ndërmend ta rinovojë edhe pse nga ana e Wenger përpjeket për ta bindur gjermanin nuk kanë munguar.

Pretendët që duan të sigurojnë shërbimet e 28-vjeçarit nuk mungojnë. Inter është një ndër ta. Profili i mesfushorit është mëse i përshtatshm për atë çka kërkojnë në lojën e tyre zikaltërit dhe njeriu ideal për skemat e teknikut Spalleti. Drejtori sportiv i klubit italian, Piero Ausilio, pak më parë u shpreh se lojtarë të tillë vështirë t’i transferosh që në janar. Pavarësisht deklaratës, situata në kampin e Arsenalit i hap rrugë tratativave mes palëve.

Sipas “The Independent”, Manchester United do të përpiqet të transferojë Mesut Ozil gjatë verës si lojtar të lirë. Ozil ka kontratë me Arsenalin deri në fund të sezonit, dhe deri më tani nuk ka treguar se dëshiron të vazhdojë kontratën me klubin nga Emirates. Kështu, Jose Mourinho dëshiron që sërish të punoj me Ozilin, me të cilin kishin qenë së bashku edhe në Real Madrid.