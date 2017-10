Dosja Habilaj/ Përgjimet italiane zbulojnë lidhjet e grupit në Prishtinë

Dosja hetimore italiane ndaj Moisi Habilajt dhe bashkëpunëtorëve të tij shqiptarë e italianë zbardhin të tjera detaje për grupin kriminal të përfshirë në narko-trafik. Në përgjimet ambientale dhe telefonike të interceptuara nga hetuesit e vendit fqinj, nuk mungojnë rastet kur të dyshuarit i drejtohen me nofka njëri-tjetrit.

Kështu në materialin voluminoz prej 416 faqesh, “ABC Neës” ka konstatuar se Sabaudin Çelaj identifikohet si “Daja” nga të akuzuarit. Në të tjera përgjime, të dyshuarit i referohen atij edhe me emrin “Sabi”.

Ndryshe ka qenë nofka e një tjetër personi, për të cilin duket se kanë luajtur rol karakteristika fizike të tij. Ai identifikohet nga të dyshuarit si “vetlla”. Sipas hetuesve të vendit fqinj, me këtë emër njihej shtetasi Italian Salvatore Marleta.

I çuditshëm ka qenë pseudonimi i pëdorur herë pas herë për shqiptarin e hetuar, Maridian Sulaj. Në bisedat mes të bashkëakuzuarve, ai identifikohej si “Varri”.

Nga bisedat e përgjuara ndërmjet anëtarëve të grupit Habilaj, në dosjen prej më shumë se 400 faqe të Italisë, përfshihet edhe Kosova. Anëtarët e grupit kriminal Habilaj, flasin me njëri-tjetrin për një tërheqje parash në Prishtinë. Ende nuk dihet nëse vendi që do të merren paratë është institucion shtetëror, financiar, biznes privat apo person tjetër i përfshirë në këtë grup të dyshuar kriminal.

Ata flasin me shifra të mëdha si, 100 apo 200 mijë euro.

BISEDA

Seiti: Dreqi ta hajë, duhet të shkoj edhe në Prishtinë sapo të zbres në Vlorë…

Sulaj: …Hëëë… për atë…

(Flasin duke ulur zërin..)

Seiti: …Nuk e arrij dot në kohë… sepse ai mbyllet në orën 14:00… nga ora 08:00 deri në 14:00… për shembull.. nëse ti shkon se ke për të marrë 200 mijë euro.. ai të thotë për sot kam bërë vetëm 100 mijë.

Sulaj: Janë preciz vëlla

Seiti: Ai atje..në Prishtinë… ai i ka dorëzuar 200 mijë, por ky që bën transaksionin..ka fituar 14 mijë euro, 100%.

Sulaj: I merr ai?

Seiti: Por normal, ajo është puna e tij.

Sulaj: Po për këtë transaksion, merr vetëm nga ty apo edhe nga ai tjetri?

Seiti: Jo…jo.. unë s’kam të bëj.. unë marr lekët cash. Kam bërë marrëveshjen që në Milano.. për të marrë lekët unë shkoj në Prishtinë.. sepse këtu nuk mund të marrësh lekë cash.

Sulaj: Po..

Seiti: Çfarë bën? Unë mund të shkoj direkt ..dhe të marr në një orë 140 mijë euro..

Sulaj: Janë shumë të organizuar ata..

Seiti: Nuk ka kështu.. jo prit nesër.. jo sa ke.. merr lekët dhe kaq.

Seiti: Ti mos shih se si i marrim ne paratë kështu..se paratë t’i marrin e t’i sekuestrojnë kështu siç i marrim ne…