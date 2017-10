Debatet në Komisionin e Ligjeve: Të hiqet imuniteti i Saimir Tahirit

Përkundër vendimit për bojkot të Komisioneve parlamentare deri në votimin në Kuvend për imunitetin e Saimit Tahirit, deputetët demokratë shkuan dhe ngritën sërish çështjen e ish-ministrit tek Komisioni i Ligjeve. Demokratët bënë thirrje për të hequr imunitetin e deputetit Saimir Tahiri, si propozim për çdo nen të ligjit për tarifat gjyqësore që po diskutohej edhe pse këto propozime nuk kishin lidhje me ligjin.

Alibeaj: Ne shprehemi kundër ligjit për shpenzimet buxhetore, njësoj si për mosarrestimin e Tahirit

Fino: Asnjë vend nuk është pa pagesa gjyqësore

Alibeaj: Jo më drejtësi për qytetarët. Ky është vullneti i këtij Kuvendi. Çfarë u kuptua nga rasti Tahiri?

Manja: Keni një sallë poshtë për deklarata.

Alibeaj: Mazhoranca po pengon Reformën në Drejtësi si me rastin Tahiri. Ju nuk doni të bëni drejtësi. Ja mohuat drejtësisë të drejtën për të gjykuar Tahirin dhe qeverinë.

Manja: Lëreni se e ka porosi. Ta mbarojë e të iki.

Fino: Ligji është teknik. Nuk ka të bëjë me atë që thotë PD. Orientojeni mbledhjen sipas ligjit. S’mund të bëjmë politikë me këtë ligj.

Alibeaj: Propozoj heqjen e imunitetit të Tahirit.

Oerd Bylykbashi: Shqiptarëve u thoni 200 milionë lekë t’i mbajë gjobë ty për atë që ti kërkon aksesin në drejtësi, kurse Saimir Tahirit ia dhatë falas mbrojtjen nga drejtësia.

Alibeaj: Hapini dyert drejtësisë. Keni mundësi deri të mërkurën ta rregulloni. Ju kanë ngelur pantallonat tek gardhi i imunitetit kushtetues.

Strazimiri: Ju sot këtu nuk lejoni të përmendni emrin e Tahirit, në qoftë se kjo është porosia që keni marrë që të padyshuarin ekselent të mos e përmendni, e hoqët dhe nga grupi. Fshijini fotot të gjitha që ka me Ramën. Na e thoni të paktën. Në shtëpinë e të varurit nuk përmendet litari. Këtu sot nuk lejohet të përmendet emri i Saimir Tahirit. Vetëm diçka, merreni dhe nxirreni dhe publikisht atje që para se të hyjmë këtu.

Ulsi Manja: Është çështje e jona.

Gent Strazimiri: Jo është çështje e të gjithëve, jo vetëm e juaja.

Eduard Halimi: Po bëni një krim për të mbrojtur Tahirin, ju po bëni krime të tjera. Vazhdoni. 25 herë rritet tarifa gjyqësore për shqiptarët. Ligji ka vetëm një qëllim. Të rrisë maksimalisht tarifat gjyqësore. Ligji ka të bëjë me Reformën në Drejtësi.

Ulsi Manja: Drejtësia fillon tek raporti mjekësor dhe shkelja e drejtësisë me procedurë.

Oerd Bylykbashi: Drejtësinë falas për Saimir Tahirin (i rrah shpatullat Manjas gjatë largimit nga Komisioni).

Në fund, pasi deputetët demokratë e braktisën mbledhjen, socialistët miratuan të gjitha nenet e ligjit për tarifat gjyqësore.