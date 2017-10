Bayerni në krizë!

Bayern Munchen e përjeton pauzën e kampionatit mes tensioneve më të larta të shfaqura ndonjëherë në këtë klub për gjigantët e futbollit gjerman. Skuadra bavareze mbylli një javë të errët që u shoqërua me humbjen 3-0 ndaj Paris Saint Germain dhe shkarkimin e trajnerit Ançeloti. Situata vazhdoi të ishte e nderë edhe pas ndeshjes me Hertha Berlin, ku Bayerni pa të binte poshtë avantazhi 2-0 për të mbyllur këtë sfidë me barazimin 2-2 për ta çuar në 3 numrin e ndeshjeve radhazi pa fitore. “Nuk jemi më skuadra më e fortë në Gjermani”, tha drejtori sportiv i Bayernit, Hasan Salihamidzic, pas përballjes me berlinezët.

Herën e fundit që një drejtues i këtij klubi ka thënë një frazë të tillë ka qenë në vitin 2012 me Karl Heinz Rummenigge pas humbjes 5-2 ndaj Borussia Dortmund në finalen e Kupës së Gjermanisë. Në këtë kohë Rummenigge theksoi se në vend ishte një ekip tjetër superior ndaj Bayernit dhe se ajo që duhet të bënte klubi ishte të pranonte disfatat dhe të korrigjonte sa më shpejt gabimet.

Që pakënaqësitë ishin krijuar dhe akumuluar brenda dhomave të zhveshjes së Bayern Mynih, ky ishte një fakt i qartë që reflektohej edhe jashtë tyre. Për herë të parë në karrierë, Karlo Ançelotti, u shkarkua në mes të sezonit. Nga ana tjetër kurrë klubi bavarez nuk e kishte praktikuar një lëvizje të tillë, duke larguar një trajner që në muajin shtator. Gjithsesi, deri para shkarkimit të italianit, shifrat e Baynerit flisnin për 7 fitore në 10 ndeshje si dhe trofeun e ngritur në Superkupë. Kjo tregon qartë se diçka tjetër ziente nën sipërfaqe.

Siç zbulojnë të përdishmet sportive gjermane, bavarezët duket se nuk kishin qenë kurrë entuziastë për mënyrat me të cilat operonte trajneri 58-vjeçar, veçanërisht për seancat e tij të trajnimit. Sipas shtypit gjerman, Ançeloti mësohet të ketë qenë mjaft i butë thuajse indiferent. Që vitin e shkuar, Lahm dhe Xabi Alonso u kishin komunikuar drejtuesve se Ançelotti kishte një ritëm shumë të qetë dhe pasiv në senacat stërvitore, ndërkohë që këtë verë edhe Muller, Neuer e Boanteg patën shprehur dyshime mbi të.

Mbi të gjithë qëndronte Robben, që ishte shprehur se edhe djali i tij i nënshtrohej një stërvitjeje më të fortë. Kjo pati çuar në një konsensus mes lojtarëve për të zhvilluar seanca shtesë stërvitjeje, të cilat ishin refuzuar nga Ançeloti. Mesa duket ky ka qenë një motiv shumë i fortë për lojtarët, që të stëriteshin pa dijeninë e teknikut në fshehtësi. Gjithsesi, sezonin e shkuar Bayerni e fitoi Bundesligën me 15 pikë diferencë nga ndjekësit.