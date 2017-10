Basha: Të arrestohen kokat politike mafioze të organizatës, t’u sekuestrohen pronat

Kryetari i PD, Lulzim Basha i kërkoi sot Prokurorisë të arrestojë kokat politike mafioze të organizatës dhe t’u sekuestrojë pronat. Në një deklaratë për gazetarët para selisë së PD, Basha e quajti të pafalshme çdo vonesë që bëhet për nxjerrjen e ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri para përgjegjësive penale.

“Të sekuestrojnë pasuritë e tyre dhe të vënë para përgjegjësinë kokat e këtij klani duke nisur me Tahirin. Ka 48 orë që faktet e lidhjes së Tahirit me këtë bandë janë bërë publike, prandaj çdo vonesë është e pafalshme. Dua të dënoj përpjekjet e Çakos dhe kupolat e policisë së shtetit për të tërhequr vëmendjen nga ky operacion i suksesshëm, i cili ndodhi deri në momentin kur nuk e parandalonin dot. Opozita ka denoncuar prej 1 muaji ngjarjet e rënda të Elbasanit. 4 tonshi i kapur sot në Vlorë është maja e ajsbergut. Ka vetëm një rrugë për ta nxjerr vendin nga kriza, largimi i Ramës dhe krijimi i qeverisë anti-mafia, që përmes reformës zgjedhore do garantojë zgjedhje të lira e të ndershme,” tha Basha.

Kreu i PD tha se përgjimet kanë nxjerrë zbuluar qeverinë e Ramës dhe bashkëpunimin e tij me bandat kriminale. “Duket nga përgjimet e dosjes, se si ka funksionuar mekanizmi, se si banda ka ndihmuar në zgjedhje Ramën, Qeveria e tij është kapur në flagrancë. Kreu i këtij narko-shteti është Edi Rama. Kriminelët nuk do tregonin me gisht furgonët e policisë si pronën e tyre, kjo është përgjegjësi e Edi Ramës. Pas çdo Shullazi, Habilaj e Balili fshihet Edi Rama. Largimi i tij është i domosdoshëm”, tha Basha.