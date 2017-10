Banda që ka lidhje me drejtorin e policisë merr peng 19-vjeçarin

Një 19-vjeçar është marrë peng nga një bandë në Fier para tre ditësh dhe është torturuar, ndërsa ngjarja është mbajtur e fshehtë nga policia. Denoncimi është bërë nga një qytetar nga Fieri, i cili i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministrit Berisha. Qytetari i shkruan Berishës se, banda ka lidhje me drejtorin e Policisë së Fierit, nëndrejtorin dhe kryetarin e Bashkisë, Armando Subashi. “Narko-bandat e Fierit të lidhura me pushtetin marrin peng dhe torturojnë 19-vjeçarin, ndërsa çunat e krimit me uniformë mbulojnë krimin! Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital”, shkruan Berisha në një postim në Facebook.

“Zoti Berisha po denoncoj një ngjarje shumë herë më të rëndë nga ajo e Elbasanit. Në Fier, 3 ditë më parë është marrë peng një djalë i ri, 19 vjeç, është torturuar 24 orë nga një bandë kriminale me lidhje të drejtpërdrejta me drejtorin e Policisë Fier, nëndrejtorin dhe kryetarin e Bashkisë, Armando Subashi. Policia po mundohet të fshehë ngjarjen. Ju lutem verifikojeni. Djali është i shtruar në spital me inicialet F.L.

E kanë masakruar me thikë nga këmbët. Policia ju tha familjarëve; shkoni dhe e gjeni vetë se do jetë i fshehur. Mbas 30 minutave peng, pasi e kanë torturuar e kanë liruar të riun.