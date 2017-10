Banda e Arben Ndokës plagosi me armë dy të rinj, policia i merr në mbrojtje

Dy të rinj u plagosën me armë në Shëngjin nga nipërit e Arben Ndokës, por policia nuk i arreston. Florian Dushku dhe Samet Berçaj morën plumba në gjymtyrë ishin duke ecur në trotuar kur një makinë u ndaloi te këmbët. Njëri nga autorët që ndodhej në vendin e pasagjerit nisi të qëllojë me pistoletë. Dushku dhe Bercaj vrapuan për t’u fshehur, por autori zbriti dhe ndoqi njërin prej tyre për 50 m me armë në dorë. Për fat si Dushku dhe Bercaj i mbijetuan këtij sulmi me armë dhe ndodhen në spital.

Autorët njihen nga policia, pasi ngjarja ka lidhje me ditën e zgjedhjeve, në 25 qershor ku Dushku u qëllua me pistoletë nga nipërit e Ndokës në afërsi të qendrës së votimit. Dushku njihet si mbështetës i LSI-së. Për ngjarjen e 25 qershorit, policia tha se, shpalli në kërkim tre persona: Samuel Ndokën, Damian Ndokën dhe Gentian Markun. Këta persona edhe pse të shpallur në kërkim lëvizin lirisht në qytet pa asnjë problem për policinë.

Plagosja e dy të rinjve nga nipërit e Ndokës u denoncua edhe nga ish-Kryeministri Berisha, i cili publikoi mesazhet e dy qytetarëve. “Lezha në terror! Banda e Arben Ndokës së PS përgjak Lezhën. Nipat e tij në kërkim derdhin breshëri kallashnikovi mbi dy të rinj. Çunat e krimit i ndihmojnë! Lexoni mesazhet e qytetarëve dixhital!”, shkruan Berisha në një postim në Facebook.

“Mirëmbrëma zoti Berisha! Në Shëngjin ndodhi një ngjarje ku u plagosën dy djem të mrekullueshëm nga dora e familjes kriminele. Familja e Arben dhe Sandër Ndokës që çdo ditë po terrorizojnë Lezhën dje deri sa arritën sot në plagosjen e rëndë të Florian Dushkut dhe një shoku të tij. Policia e Lezhës për mbi një orë pas vrasjes as që ngriti postblloqe e as që u vu në ndjekje të autorëve edhe pse dihej se ishin Nokaj (nipat e Arben Ndokës). Si i vetmi njeri tek i cili kemi shpresë dhe denoncon kriminelët ju lutem që të bëni publike këtë mesazh. Ju faleminderit!”, shkruan qytetari.

“Zoti Berisha, jam një qytetar nga Lezha. Banda e nipave të Ben Ndokës, djemtë e vëllait të tij, sapo kanë gjuajtur dy persona qysh me konfliktin e zgjedhjeve, nipat e tij janë në kërkim nga policia, pasi kanë bërë një sërë veprash penale e policia del me konkludimin që nuk gjenden po ato përditë janë në Lezhë e dalin lirshëm, pasi Arben Ndoka e njerëzit e tij shoqërohen për dreka e darka me drejtorin e Policisë, të lutem anonim”, shkruan një qytetar tjetër.