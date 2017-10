Atentati në Vlorë, makina e përdorur nga baanda gjendet e djegur në Fier

Një automjet tip BMW është gjetur i djegur rreth orës 10:00 në fshatin Kafaraj të Fierit, në rrugën që lidhet me autostradën Levan-Tepelenë. Policia thotë se, ka dyshime që ky automjet të jetë përdorur në atentatin e Vlorës. Brenda makinës së djegur është gjetur edhe një automatic. Mjeti u gjet poshtë një nënkalimi.

Atentat me armë zjarri që ka tronditur qytetin bregdetar të Vlorës ndodhi mëngjesin e sotëm në rrugën Transballkanike pranë një karburanti. Dy persona janë qëlluar me bershëri kallashnikovi nga persona ende të paidentifikuar. Të plagosurit janë Dritan Bega 52 vjeç, Ferdinant Llanaj 39 vjeç dhe djali i tij B.Ll 8 vjeç. Të tre janë dërguar në spital, por Bega dhe Llanaj ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore.

Mësohet se Dritan Bega dhe Ferdinand Llanaj ndodheshin në makinën Benz me targa VL 6368 C. Ndërsa djali i Ferdinand Llanaj ka qene ne afersi te makines dhe baneses ku ka ndodhur ngjarja dhe ka marrë plagë në krah nga xhamat e thyer të makinës.

Gjithashtu në vendin e ngjarjes është gjetur edhe një pistoletë, e cila dyshohet se është e një prej të plagosurve. Në momentin kur kanë filluar të shtënat mendohet se personi që ka pasur pistoletën ka dalë nga makina për të qëlluar por më pas është plagosur.

“Mendohet se autorët kanë dalë nga një makinë, kanë qëlluar dhe më pas janë larguar”, sqaron korrespondetja e Ora Neës. 39-vjeçari Llanaj është vëllai i Alëksandër Llanajt njërit prej të dënuarve për masakrën e Çoles në 7 prill 2015. Aleksandër LLanaj është dënuar nga Gjykata e Apelit e Vlorës me 35 vite burg. Ndërkohë mësohet se në vitin 2011 është vrarë edhe Baftjar Llanaj, babai i Ferdinand Llanaj.