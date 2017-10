Agaçi tenton të korruptojë një ish-eksponenti italin për të lehtësuar Tahirin

Sekretari i Përgjithshëm i Kryeministrisë, Engjëll Agaçi po tenton t’i mbushë mendjen një ish-eksponenti të drejtësisë italiane për të lëshuar një deklaratë lehtësuese për Saimir Tahirin, i cili po hetohet për bashkëpunim në trafikun e drogës me Habilajt. Denoncimi është bërë nga një shtetas shqiptar që jeton në Itali, i cili i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministrit Berisha.

“Sekretari i Përgjithshëm i mafies qeveritare, don Agaçio në tratativë me një eksponent të lartë të drejtësisë italiane për deklarata lehtësuese për Tahirin!”, shkruan Berisha në një postim në Facebook.

“Përshëndetje doktor. Don Agaçio, siç e quan ti, me të drejtë, Engjëll Agaçin, ishte në një udhëtim sekret në Itali, për të cilin unë dhe ju njoftova tre ditë më parë. Burimi që më informoi për udhëtimin ka marrë vesh se detyra e tij ka qenë për të blerë ndonjë deklaratë nga një ish-prokuror i njohur i Italisë, emrin e të cilit sapo ta marr vesh do t’jua nis. Personi që më i informoi ka si burim vetë Agaçin, cherche la femme, e kupton vet ti, doktor! me respekt për ju”, shkruan qytetari.

Ish-kryeministri Berisha publikoi para tre ditësh një ljam se, Edi Rama kishte dërguar drejt Italisë Sekretarin e Përgjithshëm të Kryeministrisë, Engjëll Agaçi për të prishur provat që e implikojnë në çështjen Tahiri. “Noriega nis me urgjencë në Itali Sekretarin e Përgjithshëm të mafies shtetërore, Don Agaçion për negociata për të shpëtuar lëkurën e tij!”, shkruante Berisha.