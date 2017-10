75 mijë ton naftë më pak nga importet

Këtë vit gara ndërmjet prodhimit vendas dhe mallrave të importit ka spikatur në disa sektorë. Rivënia në punë e rafinerisë së përpunimit të naftës ARMO, ka ulur në mënyrë drastike importin e karburanteve, teksa importet e birrës kanë fituar terren në tregun vendas.

Sipas të dhënave nga Ministria e Financave, importet e karburanteve pësuan rënie vjetore me 22 për qind gjatë tetë-mujorit. Nga 340 mijë tonë naftë të importuara në janar-gusht 2018, më 2017 janë importuar 264 mijë tonë ose 75 mijë tonë më pak. Ky hendek është mbuluar nga prodhimi i naftës në vend nga rafineria ARMO.

Sipas të dhënave që ka nxjerrë më herët Ministria e Energjetikës, nëse ARMO vendos në punë të gjithë kapacitetin përpunues, atëherë nafta e gatshme për konsumin do të jetë 375 mijë tonë në vit, duke përmbushur gati 60% të konsumit në vend, i cili vlerësohet rreth 550-600 mijë tonë në vit.

Në shtator të 2016, Jonian Refining dhe TradingCo–IRTC SH.A ka marrë në shfrytëzim rafinerinë problematike të naftës, ARMO.

Industria e prodhimit të birrës vendase është vënë në vështirësi nga rritja e importeve. Sipas të dhënave të doganave, importet e birrës janë rritur me 22 për qind gjatë tetëmujorit 2017. Në treg janë futur nga importi 4700 tonë birrë më shumë se viti i kaluar. Prodhuesit janë ankuar se birra që hyn nga Kosova po i konkurron fort ata, pasi paguan akcizë për nivelin e prodhimit nën 200 mijë hektolitra.

Importet e cigareve janë rritur me 5 për qind për janar-gusht 2017, por sasia totale e tyre është ende më e ulët se importet në vitet 2012-2013.

Ndërsa importet e kafesë kanë shënuar rënie me 5 për qind, pasi gjatë tetëmujorit janë importuar 96 tonë më pak se vitin e kaluar.

Ministria e Financave ka raportuar se të ardhurat nga akciza gjatë tetëmujorit kanë pësuar rritje vjetore me 9.5 për qind.