3.5 tonë drogë dhe armë, pranga bandës së ministrit

Moisi Habilaj, kushëri i ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri është arrestuar në Itali si kreu i një bande që trafikonte drogë nga Shqipëra. Habilaj dhe dy shqiptarë të tjerë si dhe katër italianë janë arrestuar nga Guarda di Finanza gjatë një operacioni të koduar “Rosa dei Venti” të zhvilluar në Siçili, si dhe u sekuestruan 20 mijë euro cash. Hetimet kanë zbuluar se organizata ka transportuar mbi 3.5 ton marijuanë nga bregdeti shqiptar në Itali. Po kështu, anëtarët e bandës kanë transportuar kallashnikovë dhe municione. Sipas policisë italiane, kjo organizatë ka qarkulluar mbi 20 milionë euro nga trafiku i drogës dhe armëve. Kanabisi ishte destinuar për në Catania, Ragusa dhe Siracusa.

Lajmi në mediat italiane

Drogë dhe armë, zbulohet organizata kriminale italo-shqiptare

Organizata gjatë viteve të fundit kishte arritur të transportonte në Itali nga brigjet shqiptare mbi 3.500 kilogramë marijuanë që ishte konfiskuar, në disa raste, në rrjedhën e hetimeve të gjata dhe komplekse. “Urdhri i ndalimit për burg është lëshuar nga gjyqtari i Gjykatës së Katanias kundrejt 11 personave që i përkasin organizatës kriminale italo-shqiptare që merrej me trafikim ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe armëve”.

“Organizata gjatë viteve të fundit kishte transportuar në Itali nga bregdeti shqiptar më shumë se 3.500 kilogramë marijuanë që ishte sekuestruar, në disa raste, në rrjedhën e hetimeve të gjata dhe komplekse. Në veçanti, organizata kriminale, ku disponueshmëria e armëve dhe municioneve është konfirmuar me ekzekutimin e konfiskimit të armëve të tipit Kallashnikov dhe qindra municione, kishte fituar kontrollin mbi importin e sasive të mëdha të marijuanës nga Shqipëria, të cilët më pas përdoreshin për të furnizuar sheshet në Katania dhe në krahinat e Raguzës dhe Sirakuzës, duke arritur një fitim prej mbi 20 milionë euro”.

Hetimet

Operacioni, i koduar me emrin “Rosa dei Venti” është kryer nga financierët e Gico dhe Guardia di Finanza e Katanias, duke kryer funksione komplekse teknike për gjurmimin e telefonatave dhe përgjime mjedisore, për të cilat është e nevojshme prova për të përdorur të dyja, si në tokë dhe në det, të vendosjes së njëkohshme të pajisjeve të artikuluara për të luftuar trafikun e paligjshëm.

Gjatë hetimeve, në fakt, është bërë e mundur marrja, në dëm të komponentëve të organizatës kriminale me profil ndërkombëtar, konfiskimi në mënyrë të përsëritur e lëndëve narkotike, ku janë arrestuar më shumë se 20 korrierë, edhe me ndihmën e njësisë të “antiterrorizmit dhe impenjimit të shpejtë” e qentë e grupit të Guardia di Finanza të Katanias.

Janë sekuestruar edhe armë

Aksioni është kryer edhe në det me përdorimin e mjeteve të njësisë detare të Messinës dhe aerodetare të komandës operative në sajë të të cilës, në maj 2015, është zbuluar në gjirin e Ripostos, një anije peshkimi që vinte nga brigjet shqiptare që transportonte rreth 900 kilogramë marijuanë, 2 pushkë Kallashnikov me karikatorët e tyre dhe qindra municione.

Kërkimi i plotë i marrësve çoi në arrestimin e shtatë personave (katër italianët dhe tre shqiptarë) dhe sekuestrimin e rreth 20.000 euro cash.

Të arrestuarit

Shqiptarët e arrestuar janë Moisi Habilaj 39 vjeç, Maridian Sulaj 29 vjeç dhe Fatmir Minaj 55 vjeç, ndërsa italianët Antonio Riela 46 vjeç, Vincenzo Spampinato 44 vjeç, Gianluca Passavanti 37 vjeç dhe Angelo Busacca 37 vjeç. Të arrestuarit, të lokalizuar midis Vittoria e Modica në Raguzë dhe në Palagonia e në lagjen e San Giorgio në Katania, të shtunën në mëngjes, më 14 tetor janë çuar në burgun katanez të Bicoccas dhe në burgun e Piazza Lanza. Kundrejt 4 qytetarëve shqiptarë, të cilët nuk janë gjetur në territorin kombëtar, do të kërkohet ekstradim.

Kush është, Moisi Habilaj kushëriri i Saimir Tahirit

Moisi Habilaj, kushëriri i ish-ministrit Saimir Tahiri është akuzuar nga opozita dhe media si kreu i klanit Habilaj në Vlorë, që trafikon drogë në Itali. Në vitin 2015, shefi i Antidrogës së Vlorë, Dritan Zagani, akuzoi Tahirin se në disa raste u kishte dhënë makinën e tij “Audi” me targë AA 003 GB vëllezërve Habilaj, për trafik droge vetë Tahiri lejonte veprimtarinë e tyre kriminale. Tahiri fillimisht i mohoi akuzat për përdorimin e makinës së tij nga vëllezërit Habilaj, por më pas pranoi se makina kishte qenë e tij, por ai e kishte shitur Habilajve.

Në shtator të 2015-ës, Tahiri deklaroi në emisionin “Opinion” se, makinën ua kishte shitur kushërinjve të tij. Pas një kontrolli në sistem, makina dilte sërish në pronësi të Tahirit. Ish-ministri atëhere pretendoi se “Audi” vazhdon të figurojë në emrin e tij, pasi i është bllokuar nga përmbarimi dhe pretendonte se kishte aktin e shitjes së saj.

Tahiri pranoi atëherë përfshirjen e tij direkte në trafikun e drogës, ndërsa tha se, makinën ua kishte shitur kushërinjve të tij, të akuzuar për drogë, dhe se pasi e kishte shitur, ai ua merrte herë pas here makinën kushërinjve për të dalë jashtë shtetit me familjen për të bërë pushime. Ai tha se, makinën e kishte shitur te kushërinjtë e tij, por e kishte rimarrë për ta përdorur për të dërguar familjen me pushime. Ministri është akuzuar nga ish-shefi i Antidrogës së Fierit se, makinën ua kishte lënë disa të afërmve të tij që merreshin me trafik droge. Duke patur makinën në emër të ministrit Tahiri, Habilajt në Vlorë lëviznin lirshëm, pasi policia nuk guxonte të ndalonte një makinë që figuronte në emër të ministrit të Brendshëm.

Një nga faksimilet e publikuara atëherë nga opozita tregonte lëvizjet e makinës në sistemin TIMS. Sipas regjistrimit në TIMS, me këtë makinë kishin dalë jashtë vendit 27 herë në data të ndryshme, kushërinjtë Habilaj, familja Tahiri si dhe vetë ish-ministri.

Një operacion i autoriteteve italiane është zhvilluar në maj të 2015-ës, kur në brigjet italiane u kap një peshkarexhë që vinte nga bregdeti shqiptar me rreth 900 kilogram marijuanë, dy kallashnikovë dhe qindra municione në bord. Droga e trafikuar nga Shqipëria në atë kohë kur mbi vëllezërit Habilaj po hetonte, Dritan Zagani shef i Antidrogës në atë kohë në Vlorë, i cili deklaroi atëherë se vëllezërit Habilaj kishin mbështetjen e Tahirit për trafikun e drogës.