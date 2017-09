Vrasësi i gjyqtares kërkon t’ia hedhë, do ekspertizë psikike!

Fadil Kasemi, autori i vrasjes së gjyqtares në zonën e “Xhamllikut” në kryeqytet, kërkon t’ia hedhë drejtësisë për herë të dytë, duke kërkuar ekspertizë psikike. 53-vjeçari së bashku me avokatin e tij i kanë thënë hetuesve se, krimi ka ndodhur në kushtet e tronditjes së thellë psikike dhe për këtë ata kërkojnë ekspertizë. Ky element, sipas avokatit kërkohet të shqyrtohet në të ardhmen nga trupa gjyqësore me relator Fran Prendin. Nëse Gjykata do ta pranojë kërkesën e të pandehurit për një ekspertizë psikike, atëherë ka gjasa që vrasësi i gjyqtares së Shkodrës mund të t’i shpëtojë burgimit përjetë. Por, me ndryshimet e reja të Kodit të Procedurës Penale të hyra në fuqi më 1 gusht të këtij viti, i pandehuri nuk përfiton gjykimin e shkurtuar.

Dy vite më parë kjo manovër rezultoi e suksesshme, por nuk mund të themi të njëjtën gjë këtë herë. Ai rrezikon burgimin e përjeshtëm me akuzat e ngritura nga Prokuroria, si; vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare, rrëmbim personi dhe armëmbajtje pa leje.

Me të njëjtën kartë, Kasemi ka luajtur edhe në ngjarjen e ndodhur në korrik të 2015-ës. Ai tentoi të qëllonte me armë ish-bashkëshorten e tij Fildiz Hafizi, por mbeti në tentativë, pasi ishin fëmijët e çiftit, ata që ndërhynë për qetësimin e situatës. Deri në këtë fazë të hetimit, organi i akuzës thekson se, në të dy rastet i burgosuri ka pasur si motiv për vrasjen e Hafizit, xhelozinë.

Konfliktet në familje lidhen me kërkesën e divorcit që e ndjera kishte kërkuar ndaj Kasemit. Ky i fundit kishte shitur një apartatment rreth 4 vite më parë dhe paratë sipas Prokurorisë i kishte luajtur në kumar. Nëna e dy fëmijëve ishte detyruar të merrte një banesë me qira afër zonës së “Xhamllikut”, ku kishte jetuar edhe më herët.

KLD inspektim dosjes së vrasësit

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka nisur verifikimin e vendimit të Gjykatës së Kavajës, e cila në prill të 2016 dënoi me tre vite Fadil Kasemin, vrasësin e gjyqtares Fildeze Hafizi. Inspektorët e KLD-së do të kalojnë në sitë vendimin ku 53-vjeçari u dënua me 3 vite burg për dhunë në familje dhe armëmbajtje pa leje. Verën e 2015, Kasemi tentoi të vriste si gruan e tij në plazhin e Golemit ku ajo po pushonte së bashku me fëmijët.

Në fund të verifikimit, Këshilli i Lartë i Drejtësisë do të hartojë një raport dhe nëse gjykatësit kanë shkelur ligjin do të përballen me penalitete. Gjyqtarët që do të inspektohen janë treshja që dha vendimin në 2016 Eda Kaja, Luan Lusha dhe Markelian Koçi. Vendimi i këtyre gjyqtareve në 2016 u kundërshtua nga Prokuroria e Durrësit 2 herë. Fillimisht ajo iu drejtua Gjykatës së Apelit të Durrësit për prishjen e vendimit, kërkesë e cila u rrëzua, pasi u la në fuqi vendimi i Shkallës së Parë.

Vendimi i këtyre gjyqtareve në 2016 u kundërshtua nga Prokuroria e Durrësit 2 herë. Fillimisht ajo iu drejtua Gjykatës së Apelit të Durrësit për prishjen e vendimit, kërkesë e cila u rrëzua pasi u la në fuqi vendimi i shkallës së parë. Ndërsa në shtator të vitit të kaluar me një rekurs drejtuar Gjykatës së Lartë organi i akuzës kerkonte prishjen e vendimeve dhe dënimin e Kasemit me 5 vite burg.

Inspektimi i vendimit ka nisur me kërkesë të presidentit Meta, i cili ka bërë publike disa nisma kundër fenomenit të dhunës në familje, duke paralajmeruar se nuk do të falë asnjë person të dënuar për krime në familje.