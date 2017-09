Të gjitha lëvizjet në Kryeministri të Agaçit, nga tenderat tek koncesionet, denoncimi

Zyrtarja e kryeministrise denoncon supermafiozin Don Agaçi si de fakto kryeministri i Norieges!

Lexoni me vemendje mesazhin e saj. sb

“Pershendetje Doktor

Un qe po te shkruaj jam nje punonjes i Kryeministrise qe zgjedh anonimatin per arsye qe besoj i mirekupton.

Edhe pse nuk jam simpatizant i PD, jeni i vetmi se sot qe mund te guxoni te thoni te verteten, pasi mediat jane te kapura e kane marre fund.

Esht e turpshme qe i gjithe shteti te drejtohet De Facto nga i njejti person Sekretari i Pergjithshem Engjell Agaci.

Ky eshte kryeministri real i vendit qe drejton Ekonomine dhe administraten, madje ka uzurpu e gyqsorin kurse Rama del ne TV e FB e se ka haberin se cfare ndodh e si njef as per emer e fytyre pjesen me madhe te drejtuesve te institucione.

Ti marrim me radhe Doktor;

Kryetaren e KKP Evisin,ku ndahen milionat e tenderave e drejton me sms engjelli dhe e fillon dhe mbyll diten ne paradhoma e Tij,

Av Shtetit Alma Hicka, gruaja e ortakut te Maks Haxhise eshte pengu Agacit,

Drejtorin e APP, Fondi i Rajoneve qe ndaj leket e bashkive,! apo cdo vend tjeter qe ka lidhje me tendera dhe buxhet drejtohet nga Agaci me dore te hekurt duke i katandisur drejtuesit e shtetit ne zara pa vlere qe e kane per nder me taku Agacin se zakonisht i marrin urdherat nga sekretaret 23 vjecare te paradhomes.

Edhe ministrat i kontrollon dhe komandon nepermjet bandes se Sekretareve te pergjithshem me ne krye Plarent Ndrecen e famshem ku akti i fundit eshte me i turpshmi.

Mbasi kane vjedhur e jane me ceshtje penale te gjithe tani me urdher te Agacit po qarkullohen duke i ndrruar ministrite ne shkeljet me te hapur te ligjit te Nenpunesve Civil te larte.

Doktor, harxhoni kohen kot duke u marr me Ramen se ai eshte nje kukull qe e kalon diten ne facebook,

Kryeministri i vertete i vendit dhe simboli i se keqes qe ka pushtuar shtetin eshte vetem nje person Don Agaci

,qe e ka filluar karrieren si sekser i te burgosurve ne Itali dhe qe sot e mban peng Ramen dhe gjithe shtetin mjeran te rilindjes

Po te shkruaj edhe njehere per emerimin politik te Sekretareve te Pergjithshem.

Olti Muzaka shkon me minisitria e drejtesise, eshte asistenti i Engjell Agacit ka ka gjithsej 2-3vite ekperience pune, mendo nje ministre pa eksperience qe deri para nje viti ishte asistentja e Vasilika Hysit i dergohet me detyrim percaktim nje djal 25 vjecar qe sekretar i pergjithshem!

Dritan Palnikaj qe shkon ke Ministrin e Brendshme po ashtu ishte asistent i Agacit deri para 1 viti dhe ska drejtuar qofte edhe nje sektor ne administrate e shkon atje, levizje e koordinuar e Binomit Agaci-Xhafa

Levizje e 3 qe i ve kapakun ketij plani mafioz,

Alba Thoma Celibashi, kunata e Ilirjan celibashit, mikut te afert te dyshes Xhafa -Agaci shkon ke Ministria e Mbrojtjes.

Kjo zonje me pak vite pune eksperience i ka bere nje sherbim te madh Agacit dhe te tjeteve qe organizuar 3 koncensionet te perbindshme te inceneratorevë ne Elbasan Fier dhe Tirane.

Shifni Kontratat dhe do kuptoni pse Alba Thomo dergohet te dubloje nje tjetre Ministre kukull si Olta xhacka!”