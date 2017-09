Sërish drogë nga Shqipëria drejt Greqisë, kapen 190 kg

Policia greke sekuestroi dje 190 kg kanabis të futur nga Shqipëria. Bëhet e ditur se dy shtetas shqiptarë janë arrestuar, duke u gdhirë e mërkurë, ndërsa po ruanin një sasi të konsiderueshme droge. Sipas policisë, ata u arrestuan në një zonë me terren të thyer në afërsi të fshatit Kefalovrisi, pranë pikës kufitare të Tri Urave.

Në të njëjtin vend, patrulla e policisë gjeti tetë çanta udhëtimi, me 67 paketa kanabis që kishin një peshë të përgjithshme prej 189.8 kilogramë. Policia sekuestroi drogën, dhe dy telefona celularë. Dy të arrestuarit, me moshë 34 dhe 33 vjeç, u dërguan në Prokurorinë e Janinës, të akuzuar për importim, transport dhe posedim droge me qëllim trafikimin, si dhe hyrje të paligjshme në Greqi.

Po ashtu policia financiare e Portit të Venecias ka arrestuar 2 shtetas shqiptarë të moshës 34 e 42 vjeç me akuzën e trafikut ndërkombëtar të lëndës narkotike tip marijuanë, Në makinën me të cilën ata udhëtonin janë gjetur fshehur rreth 7 kg e gjysëm marijuanë e konfeksionuar në 10 pako.

Dy shqiptarët kanë udhëtuar nga porti grek i Igumenicës drejt Venecias me tragetin e linjës. Gjatë kontrollit doganor në Portin e Venecias, në makinë e tyre policia italiane ka gjetur fshehur lëndën narkotike, e cila ishte e spërkatur me substancë me aromë të specit djegës e të kuq për t’i shpëtuar nuhatjes së qenve policorë. Ndaj dy shqiptarëve është lëshuar urdhëri i arrestimit e autoritetet italiane kanë nisur hetimet për gjetjen e bashkëpunëtorëve dhe destinacionit final të dorëzimit të lëndës narkotike.