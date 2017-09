Neymar ëndërron “Topin e Artë”

La Barcelonën gjatë kësaj vere duke u transferuar te Paris Saint Germain, me një objektiv të qartë, pikërisht për të mos qëndruar më në hijen e Lionel Messit dhe për t’u shndërruar në futbollistin më të mirë në botë. Në këto 9 vite Topi i Artë ka qenë pronë e argjentinasit të Barçës dhe Cristiano Ronaldos, por Neymar me kalimin te Paris Saint Germain i ka të gjitha mundësitë për ta fituar këtë trofe të rëndësishëm individual, pasi tashmë braziliani mban edhe petkun e futbollistit më të shtrenjtë të historisë së futbollit, pasi blerja e tij nga Barça i kushtoi arkave të Parisit plot 222 milionë euro. Fitimi i Topit të Artë është ëndrra e çdo futbollisti, por edhe pse e dëshiron ta bëjë të tijin këtë trofe prestigjioz, Neymar nuk është i fiksuar pas Topit të Artë, pasi për momentin ka objektiva të tjerë.

“Është e vërtetë dhe nuk kam pse e fsheh diçka të tillë. Çdo futbollist dëshiron ta fitojë Topin e Artë. Është çmimi individual më prestigjioz në botë, por unë aktualisht nuk mendoj për Topin e Artë. Për momentin jam i përqendruar te skuadra, dua të ambientohem mirë me grupin dhe të jap më të mirën time për Paris Saint Germainin në mënyrë që të fitojmë shumë trofe”, tha ai.

Aventura e Neymar te skuadra franceze ka nisur në mënyrë ideale, me brazilianin që ka shënuar 5 gola në 5 ndeshjet e tij të para me parisienët. “Jam bërë pjesë e një skuadre të madhe. Gjërat po shkojnë mirë për ne dhe besoj që i kemi të gjitha mundësitë për t’i fituar të gjitha kompeticionet ku marrim pjesë në këtë sezon. Jam i kënaqur me paraqitjen time në këto 5 sfida të para, por më e rëndësishme është që ka fituar skuadra”, tha Neymar.