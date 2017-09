Iniesta trondit Barçën

Andres Iniesta suprizon gjithë ambientin mediatik me deklaratën e tij përgënjeshtruese lidhur me rinovimin e kontratës, siç bëri të ditur vetëm një ditë më parë Presidenti Josep Maria Bartomeu. Iniesta ka hedhur poshtë deklaratat e presidentit të Barcelonës se, ai ka arritur marrëveshje në princip për ta rinovuar kontratën. 54-vjeçari gjatë një deklarate të tij lajmëroi se mes Barcelonës dhe Iniestës do të kishte një marrëveshje të re që parashikonte një kontratë pa afat, e cila do të rinovohej automatikisht çdo vit.

Këtë lajm e hedh poshtë pikërisht mesfushori 30-vjeçar, i qartë dhe konçiz pasi ka përdorur vetëm një fjalë: “JO”, kështu e ka mohuar lojtari i blaugranave këtë lajm. Tashmë dyshimet lidhur me të ardhmen e tij në klubin katalanas bëhen edhe më të mëdha. Deri më tani Barcelona ka qenë objektiv i kritikave dhe polemikave nga tifozët dhe largimi i Iniestës mund të trazojë edhe më shumë klimën e krijuar në këtë ekip që pas largimit të Neymar. Iniesta është pjesë e programit të Ernesto Valverdes dhe deri më tani ka luajtur në dy ndeshje të kombëtares spanjolle për kualifikueset e Botërorit 2018, 72 minuta ndaj Italisë dhe plot 90 minuta përballë Liechtensteinit.

Aktualisht, kontrata e Iniestës rinovohet automatikisht pasi ai t’i ketë luajtur 60% të ndeshjeve. Iniesta dëshiron të largojë këtë klauzolë dhe të vendosë lirshëm. Po ashtu, ai konsideron se duhet t’i ofrohet shpërblim për rinovim, siç ndodh me pjesën tjetër të bashkëlojtarëve të tij.

Neymar e ka kritikuar presidentin e Barcelonës, Josep Maria Bartomeu, për shkak të komenteve të kreut të Barcelonës rreth yllit brazilian dhe babait të tij. Neymar e ka quajtur Bartomeun president qesharak. Neymar kaloi nga Barça te PSG këtë verë pasi francezët e paguan klauzolën e tij prej 222 milionë eurosh, duke u bërë transferimi më i shtrenjtë në histori.

Bartomeu kishte mbetur i tronditur nga sjelljet e Neymarit, babait dhe agjentit të tij, Neymar Santos Sr., i cili ishte forca shtytëse pas kalimit të tij te PSG. “Bëmë gabim që i besuam shumë Neymarit dhe babait të tij”, ka thënë Bartomeu. Por, kur deklarata e tij u postua në Instagram, Neymar u përgjigj në koment duke thënë: “Presidenti është qesharak”.

Ndërkohë, mesfushori i Barcelonës Rafinha është duke u përgatitur për të kaluar në Premier Ligë në afatin kalimtar të janarit. “Mundo Deportivo” raporton se braziliani është duke u rikuperuar nga lëndimi i gjurit dhe është i etur të luajë futboll të rregullt për t’ia rritur shanset vetes për të qenë pjesë e Brazilit për Kupën e Botës në Rusi më 2018.

Dhe me mundësi të kufizuara në “Camp Nou”, një kalim në Premier Ligë mund t’i ndihmojë kauzës së tij, me Liverpool, Arsenal dhe Tottenham në mesin e ekipeve të interesuara për shërbimet e tij.