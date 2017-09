Hakmarrja e policisë ndaj rektorit Koni

Rektori i Universitetit të Tiranës, Mynyr Koni, po përballet prej më shumë se një muaji me një sjellje antiligjore të policisë, siç shkruan ai, në disa ankesa drejtuar disa insititucioneve. Ngjarja e rëndë zë fill pas ndalimit dhe shoqërimit të tij në polici pa asnjë shpjegim. Vetëm Drejtoria e Policisë së Tiranës në një përgjigje e sqaron se ndaj Rektorit ka një padi nga kancelari Robert Skënderi për përdorim të paligjshëm të automjetit. Rektori nënvizon se padia, pa vulë dhe protokoll të Universitetit, është bërë 6 ditë pas pezullimit të Kancelarit nga detyra. Në thelb një konflikt administrativ, përfundon si skenar i një filmi policesk.

Rektori i Universitetit të Tiranës, Profesor Doktor Mynyr Koni është bërë pjesë e një ngjarje të rëndë të ndodhur më datë 11 gusht.

Ai është ndaluar me automjetin që drejtonte nga policia rrugore në rrethana të paqarta.

Edhe pse pa konstatuar parregullsi në drejtim apo dokumentacion, është shoqëruar në ambientet e Drejtorisë së Policisë.

Aty i kanë bllokuar mjetin pa i dhënë asnjë sqarim zyrtar.

Në dokumentat e zbardhura nga emisioni investigativ “BOOM” në RTV Ora Neës, Rektori gjatë një shkrese ankesë drejtuar disa insitucioneve si Ministrisë së Brendshme, asaj të Arsimit dhe Sporteve, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë dhe Drejtorisë së Tiranës shkruan:

Mynyr Koni: Më thanë që ta lija makinën aty, se do të komunikonin me mua më vonë. U kërkova arsyet e gjithë kësaj situate, por më thanë se do t`ju komunikojmë me telefon. Kam pritur një komunikim deri në orën 16:00, por nuk mora asnjë njoftim, duke u paraqitur në orën 16:30 në Drejtorinë e Policisë. Aty mësoj se mjeti nuk ndodhej në ambientet e Drejtorisë së Policisë pasi i ishte lënë në ruajtje një personi tjetër. Theksoj se çelësat e makinës i kam unë. Kërkova përsëri të më jepet një proces-verbal i ndalimit të mjetit, i shoqërimit tim me mjet pranë Drejtorisë së Policisë, kujt ja kishin lënë në ruajtje, dhe nuk më është dhënë asgjë. Gjithçka më bëhet me dije vetëm gojarisht nga oficerët e rojes pasi kërkova që të denoncoja rastin.

Në shkresat drejtuar menjëherë pas ngjarjes disa insitucioneve, Rektori i Universitetit të Tiranës ndër të tjera i bën me dije se mjetin e bllokuar e ka në përdorim, mbështetur në autorizimin e lëshuar nga Kancelari i Fakultetit të Shkencave të Natyrës.

Përgjigjia e Drejtorisë së Policisë së Tiranës, e vetmja pergjigje e një institucioni lidhur me ketë çështje, jep disa detaje të reja në lidhje me raportet institucionale mes Rektorit dhe Kancelarit, ku evidentohet se në shkurt të këtij viti, Rektori Mynyr Koni, ka bërë kallezim në polici ndaj kancelarit Robert Skenderi për shpërdorim detyre, dhe thuhet se materialet i janë percjellë Prokurorisë.

“Universiteti i Tiranës me shkresën nr.62/2 protokoll, datë 09.08.2017 , i është drejtuar Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, nëpërmjet së cilës kërkonte ndërhyrjen urgjente të këtij institucioni, si organi kompetent për ndalimin e menjëhershëm të qarkullimit të automjetit si dhe kryerjen e procedurave përkatëse ligjore për shkelësit e ligjit. Ndërkohë në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë është paraqitur Kancelari i Universietit të Tiranës z.Robert Skënderi, i cili ka bërë kallëzim penal ndaj rektorit z.Mynyr Koni”.

Rektori Mynyr Koni sqaron në shkresa se kallëzimi ndaj tij nga Kancelari, nuk figuron në protokollin e Universitetit dhe se është bërë 6 ditë pasi ai ishte pezulluar nga detyra.

Ai sqaron se ngjarja ka karakter administrativ dhe mund të zgjidhet në Gjykatë Administrative nëse dikush është i paqartë nëse i takon ose jo makinë Rektorit të Universitetit të Tiranës dhe nëse ka shkelur ose jo ai rregullat duke përdorur një automjet me autorizim nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës. /Ora news.