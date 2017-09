Festoi pas fitores së Skënderbeut ndaj Partizanit, Gëllçi pushon gazetaren

Drejtori i TVSH, Thoma Gellçi ka pezulluar nga puna gazetaren Pejana Elezi sepse festoi pas fitores së Skënderbeut ndaj Partizanit!”. Pas këtij skandali ka reaguar edhe ish-kryeministri Berisha. Në një status në “Facebook”, Berisha shkruan se, Thoma Gellçi pezulloi nga puna në RTSH gazetaren vetëm se u zemërua Noriega (Rama) dhe vëllai i tij, Olsi.

“Ndodh dhe kjo në narkoshtetin e Noriegës? Gëllçi i drogës pezullon gazetaren Elezi, sepse po kërcente me shoqërinë e vet pas fitores së Skënderbeut ndaj Partizanit!”, shkruan Berisha në Facebook.

Të dashur miq, ish xhelati i fjalës së lirë në diktaturën hoxhiste, narkodrejtori i RTVSH, Gëllçi me lidhje të shumëllojta me Olsin dhe vëllain e tij Noriegën, ka pezulluar nga puna me urdhër nga lart gazetaren e TVSH, Pejana Elezi, sepse ajo është parë e filmuar në një lokal, duke dansuar me shoqe të veta pas fitores së ekipit të Skënderbeut ndaj ekipit të Partizanit dhe kjo gjë ka zemëruar shumë Noriegën dhe vëllaçko Olsin.

Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë, që nuk mund të ndodhë kurrë në një vend të lirë, por ndodh në narkoshtetin e Noriegës.

I bëj thirrje gazetarëve të RTSH, por dhe të gjitha mediave të solidarizohen me kolegen e tyre dhe të dënojnë aktin hakmarrës primitiv të narkodrejtorit Gëllçi, Noriegës dhe Olsit të tij!”, shkruan Berisham duke publikuar edhe lajmin e mediave.

Gazetarja e sportit në “RTSH”, Pejana Elezi, ka reaguar lidhur me pezullimin e saj nga puna për videon e shpërndarë ku ajo së bashku me dy kolege shfaqeshin duke kërcyer me disa lojtarë të Skënderbeut pas fitores kundër Partizanit.

Sa i përket videos që qarkullon në portale, po ju them se ne nuk kishim asnjë lidhje me festën e Skënderbeut pas fitores me Partizanin. Kam qenë aty me miqtë e mi dhe kolegë, por nuk kam asnjë lidhje me Skënderbeun.

Rastisi që në të njëjtin ambient të ishin edhe pjesëtarë të klubit të Skënderbeut, por kjo nuk do të thotë aspak se kemi qenë së bashku me ta. Gjithnjë e kam bërë detyrën time me profesionalizëm dhe nuk lejoj askënd që të më cenojë në këtë pikë”, deklaroi Elezi për “Panorama Sport”.