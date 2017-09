Droga drejt Italisë, Rama urdhëron policinë të lejojë skafet të kalojnë

Një ushtarak shprehet se, policët kanë urdhër nga lart që të lënë skafet me drogë të kalojnë dhe vetëm kur të kapen nga Italia, të sjellin informacion. Ish-Kryeministri Berisha publikoi dje një mesazh të dërguar në adresë të tij në Facebook nga një ushtarak ku shkruhet se, policët kanë urdhër të lënë skafet me drogë që të kalojnë dhe vetëm kur të kapen nga Italia, të sjellin informacion.

“Urdhri i Noriegës: ‘Lerini skafet të kalojnë!’ Ushtaraku dixhital përgënjeshtron Noriegën dhe Haki Drogën: Policët, në radarët e QNOD i shohin live gjurmët e skafeve, por urdhri nga sipër fare është i prerë: të mbyllin gojën dhe sytë, skafet të kalojnë! Prej vitesh sabotohet nga qeveria, e cila prishi kontratën për vendosjen e kamerave me infrarouge, që bëjnë të mundur kapjen jo vetëm të gjurmëve, por të skafeve live. Me gjithë kërkesat e përsëritura për vendosjen e tyre qeveria nuk jep fondet për to sepse qeveria drejton vetë trafikun”, shkruan Berisha duke publikuar të plotë mesazhin e ushtarakut.

“Përshëndetje Doktor. Po ju shkruaj këtë mesazh për të sqaruar opinionin lidhur me të vërtetën e gjurmëve të Çakos. E vërtetë, Çakoja kërkon vetëm gjurmët, me urgjencë nga serveri vetëm kur skafet kapen nga Italia. Të mjerët policë të kufirit kanë urdhër të prerë të mos hapin gojë kur këto gjurmë janë LIVE në QNOD e shohin njëri-tjetrin në sy e thonë se nuk u duket interesante gjurma, për të mos thënë mbyllin sytë gjer në zhdukjen e saj.

Për të bërë lojën e gjurmës, Çakoja së bashku me Ramën kanë bllokuar me qeverinë kërkesën që ushtarakët kanë bërë prej kohësh për pajisjen e qendrës me kamera infra të kuqe dhe radarë më të rinj. Ky sistem dhe këta radarë tashmë 10-vjeçarë janë ngritur për anije e varka me skaf metalik e jo për gomonet e mirinformuara të Çakos, të cilat gjithsesi ngecin me gjurmët e tyre në rrjetën e radarëve. Ndoshta me kamera policët e Çakos s’do të kërkojnë më gjurmët pas disa ditësh, por me siguri do të na dalë ndonjë fytyrë ‘me uniformë’ duke ngarkuar e shkarkuar e s’do të ikin dot në drejtim të paditur”, shkruan ushtaraku.

Dy ditë më parë, kreu i Policisë së Shtetit, Haki Çako denoncoi mosfunksionimin e radarëve, gjë që sipas tij pengonte punën e policisë, por i menjëhershëm ka qenë reagimi i Ministrisë së Mbrojtjes, e cila e përgënjeshtroi këtë fakt. Çako u mundua të largojë përgjegjësinë për trafikun e drogës drejt Italisë, duke fajësuar radarët, por kjo akuzë u rrëzuan nga Ministria e Mbrojtjes.

Mëngjesin e të mërkurës u kap në Itali një jaht me 4 tonë drogë nga Shqipëria. Jahti u identifikua gjatë natës duke u gdhirë data 6 shtator 2017. Sistemi i mbikëqyrjes së Financës italiane, që patrullon në ujërat e Adriatikut zbuloi një mjet lundrues të dyshimtë që po udhëtonte drejt brigjeve pulieze. Mjeti lundronte mjaft ngaldalë që shtonte dyshimin rreth një mbingarkese në bord.

Guarda di Finanza italiane ka aktivizuar menjëherë trupat ajro-detare të impenjuara në operacionin “TRITON 2017”, të cilët janë vënë në ndjekje të mjetit lundrues. Sapo kanë nuhatur financën italiane, trafikantët kanë shtuar shpejtësinë duke mos iu ndalur urdhrit stop të autoriteteve italiane.

Mjeti lundrues është ndaluar pas disa minutash në ujërat e Komunës së Viestes në provincën e Foxhias. Mjeti lundrues është një motor-jaht në ngjyrë të bardhë e i gjatë 17 metra. Në bordin e tij janë sekuestruar 4 tonë marijuanë e konfeksionuar në 185 pako të mëdha. Sipas Financës italiane “vlera e dogës do të sillte një përfitim prej 40 milionë eurosh”. Në pranga kanë përfunduar 3 shqiptarë.

Italia: Kapëm 28 ton drogë nga Shqipëria brenda 9 muajsh

Nga janari i 2017 e deri më sot në rajonin e Puglias janë sekuestruar rreth 28 tonë marijuanë e trafikuar nga Shqipëria përmes detit kundrejt 22 tonë marijuanë të sekuestruar përgjatë gjithë vitit 2016.

Shifrat u bënë me dije gjatë konferencës së sotme për shtyp nga Policia Financiare italiane.

Operacionet më të rëndësishme më 2017 janë ekzekutuar në provincën e Foxhias, ku gjatë orëve të fundit u sekuestruan rreth 4 tonë marijuanë e u arrestuan 3 skafistë shqiptarë.

Deri tani janë arrestuar 35 skafistë dhe 20 bashkëpunëtor të grupeve kriminale.

Sekuestrimet me te bujshme

Disa nga sekuestrimet më të bujshme të drogës së trafikuar përmes detit nga Shqipëria drejt Italisë, në ujërat e provinëcës së Foxhas janë;

– 13 mars 2017. Roja bregdtare e Financa italiane sekuestron në ujërat e Garganos një gomone me 814,60 kg marijuanë e arreston 2 skafistë shqiptarë.

– 1 prill 2017 Policia Financiare italiane sekuestron në ujërat e Garganos gomonen me 591 kg mariajunë dhe arreston 2 skafistë shqiptarë.

– 15 maj 2017 Policia Financiare sekuestron në ujërat e Garganos gomonen me 1710 kg marijuanë dhe arreston 2 skafistë shqiptarë.

– 17 maj 2017 Policia Financiare italiane sekuestron në brigjet e plazhit San Menaio – Valle Calenella, në territorin e Garganos, një goomone të braktisur dhe 2204 kg marijuanë.

– 3 gusht 2017 Policia Financiare italiane sekuestron në gjirin e Vieste, gomonen me 2262 kg marijuanë e arreston 2 skafistë shqiptarë.

– 6 shtator 2017 në ujërat e Garganos policia Finaniare italiane sekuestron 3992 kg marijuanë dhe arreston 3 skafistë shqiptar.

Demiraj: Si e fikën radarin për gomonen e drogës gjatë operacionit

Ish-ministri i Brendshëm, Dritan Demiraj ka denoncuar skandalin e fikjes së radarëve të ushtrisë me urdhër nga lart për gomonet dhe trafikantët e drogës. Demiraj ka denoncuar një rast konkret kur është informuar për një gomone droge dhe aparati i ministrisë është vënë në lëvizje, mirëpo gjithçka është sabotuar pasi radarët janë fikur. “Sinjali i radarit u fik në mes të operacionit të policisë. Fikja dyshojmë se ishte e qëllimshme”, u shpreh Demiraj.

Dy ditë më parë, kreu i Policisë së Shtetit, Haki Çako denoncoi mosfunksionimin e radarëve, gjë që sipas tij pengonte punën e policisë, por menjëherë ka reaguar Ministria e Mbrojtjes, e cila e përgënjeshtroi këtë fakt.

Një ushtarak u shpreh dje se policët kanë urdhër nga lart që të lënë skafet me drogë të kalojnë dhe vetëm kur të kapen nga Italia, të sjellin informacion. Ushtaraku iu drejtua me një mesazh ish-Kryeministrit Berisha, i cili e publikoi mesazhin në Facebook.

Policia italiane: 4 tonelatat e drogës vlejnë 40 milionë euro

Autoritetet italiane thonë se vlera e lëndës narkotike të sekuestruar në jaht arrin në 40 milionë euro. Autoritetet italiane thonë se hetimet dhe investigimet vijojnë me policinë shqiptare në bashkëpunim me Guardia di Finanza në Durrës. Sasia prej 3 tonë e 992 kilogramë marijuanë është sekuestruar në një jaht në orët e para të mëngjesit të 6 shtatorit.

Droga ishte paketuar në 185 pako, ndërsa jahti ishte i gjatë 17 m. Në ekuipazhin e jahtit u arrestuan tre shtetas shqiptarë F.M., E.V., dhe E.M. Mjeti lundrues u kap në ujërat territoriale italiane në zonën e Viestes.

Gjatë konferencës për shtyp, financa italiane ka dhënë më shumë detaje mbi operacionin e sekuestrimit të rreth 4 tonë drogë e të arrestimit të 3 shqiptarëve. Analizat laboratorike të marijuanës kanë vërtetuar se sasia e drogës së sekuestruar është e një cilësie mjaft të mirë.

Edhe pse sasia e sekuestruar është vlerësuar të ketë një vlerë rreth 40 milionë euro, cilësia e lartë e saj mund të sillte për organizatat e trafikantëve një përfitim prej 100 milionë eurosh. Prokurorja Francesca Pirrelli në konferencën për shtyp ka deklaruar se, “po hetohet mbi pronarin e jahtit të sekuestruar, i cili rezulton me kalime të ndryshme pronësie mes Shqipërisë e Malit të Zi”.

Sasia e drogës ishte e konfeksionuar në pako me ngjyra të ndryshme që sipas financiarëve italianë ka të bëjë me klientët e klaneve të ndryshme që do të merrnin në dorëzim lëndën narkotike. Për autoritetet italiane kjo sasi e madhe droge e sekuestruar është një tregues se ky është një biznes jo në nivel province, por shumë më i gjerë.

Autoritetet italiane thonë se kanë nisur hetimet për zbardhjen e bashkëpunëtorëve të këtij grupi kriminal trafikantësh. Sipas autoriteteve italiane që nga fillimi i 2017 janë sekuestruar 28 tonë lëndë narkotike.

Kapet drogë në fshatin e Tahirit në Tepelenë

Disa thasë me drogë janë kapur nga policia në fshatin e ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri. Një 83-vjeçar, banues në fshatin Gusmar të Tepelenës, u procedua në gjendje të lirë pasi në njërën nga shtëpitë iu gjetën disa thasë me kanabis. Pesha totale e lëndës ishte 57 kg. I moshuari do të përballet me drejtësinë për “Prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike”. Policia tha se e la në gjendje të lirë, për shkak të moshës.

Policia bëri të ditur se, 123 kg lëndë narkotike kanabis sativa u sekuestruan në dy operacione antidrogë në Tepelenë. Gjatë operacionit të parë, u kontrollua banesa e shtetasit Seit Bejko në fshatin Dukaj të Tepelenës, pas informacioneve të marra në rrugë operative se ky shtetas kishte drogë. Gjatë kontrollit policia gjeti dhe sekuestroi në banesën e tij 66 kg kanabis sativa, ndërsa 58-vjeçari Seit Bejko u vu në pranga.

R.POLISI