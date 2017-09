Berisha: Rama refuzon marrëveshjen e re me FMN-në për kanabisin!

Ish-Kryeministri Berisha shprehet se, Rama refuzon marrëveshjen e re me FMN-në sepse po zëvendëson kreditë e kësaj marreveshje për ekonominë me paratë e drogës. Në një postim në Facebook Berisha shkruian: Noriega zëvendëson FMN me Kanabisin!

“Të dashur miq, Noriega nuk po firmos marrëveshje të re me FMN, ndonëse borxhi i Shqipërisë me çekun 1 miliard është sot 85% e GDP. Ai refuzon marrëveshjen e re me FMN sepse po zëvendëson kreditë e kësaj marreveshje për ekonominë, me paratë e drogës. Ky është një lajm jo i mirë për vendin! Paratë e drogës janë krim dhe vetëm krim”, shkruan Berisha.