Basha, hapa për bashkimin, Rama korruptoi edhe të huaj

Kryetari i PD, Basha deklaroi dje se PD është e hapur për këdo që mund të kontribuojë dhe ndaj mendimit ndryshe, por synimi sipas tij është që vendimmarrja të shkojë tek anëtarësia. Basha dha garanci se është i hapur që ketë edhe ndryshime statutore që të garantojë këtë liri të mendimit ndryshe në PD.

“Mbaj mënd që jam përgjigjur për fraksionet në PS në vitin 2005. Unë kam thënë se ka fraksione bananesh, çeliku. Pra çfarë janë fraksionet? Nëse bëhet fjalë për të mbrojtur interesat e grupimeve të ndryshme jemi të hapur për këdo që të kontribuojë, por ky nuk është fraksion. Vendimet në PD merren sipas normave statuore. Partia ka norma dhe gjithkush gjen veten.

Synimi im është që vendimmarrja të shkojë tek anëtarësia dhe ky është modeli më i mirë që ka edhe perëndimi. Mendim ndryshe do ketë dhe ka pasur vend në PD. Stili i Berishës ka qenë ndryshe dhe nuk duhet të ngatërrohet qëllimi ndryshe me synimet. Pasi ka edhe njerëz që i shërbejnë kundërshtarit dhe jo partisë që përfaqëson. Ne jemi të hapur ndaj mendimit ndryshe dhe mendimit kritik. Të qenit demokrat nuk lidhet me kolltukun e deputetit”- tha Basha.

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka folur në emisionin ‘Studio e Hapur’ të gazetares Eni Vasili në ‘Neës24’ për listën e kandidatëve për deputetë.

“Rezultati i zgjedhjeve nuk ka shumë të bëjë me listën e kandidatëve. Përpjekja për të lidhur listën me rezultatin e zgjedhjeve është një përpjekje e sforcuar. Nga prania e krimit dhe drogës, Shqipëria është refuzuar dhe në Evropë. Përpjekja jonë ishte të largonim Edi Ramën”, tha Basha. Ndër të tjera, Basha u pyet edhe për çadrën e ngritur në Bulevard dhe nëse ajo ishte një dështim. Kreu i PD u shpreh se çadra nuk ishte dështim, ndërsa sipas tij, Rama ka korruptuar edhe ndërkombëtarët.

“Jo nuk e quaj dështim çadrën, pasi ne ndërgjegjësuam shoqërinë shqiptare. Rama ja doli falë krimit të mbijetonte. Ai ka korruptuar edhe ndërkombëtarët nuk ka rëndësi këtu apo në Bruksel. Rama ka diplomacinë e drogës. Nëse do kishim të njëjtin standard ndërkombëtar si në Maqedoni apo këtu, Rama nuk do të ishte kryeministër. Të gjitha këto propaganda dhe lobingje kontribuuan që lëvizja jonë mos kulmonte me qëllimin që ne kishim. Rama nuk ka një mazhorancë legjitime. Unë mendoj se angazhimi i bandave të drogës ndihmuan Ramën.

Pse thotë Rama jemi konkurrentë, unë them nuk jemi, sepse të jesh konkurrentë do të thotë të ndash edhe ngastrat e drogës. Unë s’mund të jem konkurrent i tij kurrë, unë konkurroj për një Shqipëri europiane, ku policia mos të jetë nën terrorin e bandave, por anasjelltas. Dy mundësi kishim: Edi Ramën nuk e largonim dot, kishte dy standarde, Gruevskit i thanë jo, këtij me ngastra droge po. Kur nuk ndodhi kjo, PD o do ngelej jashtë procesit zgjedhor, dhe e dyta duke përdorur zemërgjerësinë maksimale nga aleatët amerikanë duke pranuar paketën dhe nuk arritëm pak. Pyetja shtrohet çfarë mundësish kishte PD-ja”, tha Basha.

Basha tha se nuk e di çfarë ka ndodhur, pasi nëse do të kishte identifikuar personat që votuan në favor të Gramoz Ruçit do të ishin përjashtuar. “Nuk e di çfarë ka ndodhur. Ishte një investim i hapur kundër opozitës, pasi mazhorana i kishte votat. Nuk kemi prova nëse janë manipuluar apo shitur votat. Nuk i kam identifikuar kush janë personat që votuan pro Gramoz Ruçit se ndryshe do i kisha përjashtuar. Thelbi nuk është ky, por një makinacion i tillë ka marrë vëmendjen. PS nuk kishte nevojë për dy vota më shumë për të zgjedhur Ruçin, por ishte një skenar tipik i Sigurimit të Shtetit për të dëmtuar PD. ”, tha Basha.

Listat, ka patur edhe të lënduar

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka folur sot për të gjithë demokratët e vjetër që u lanë jashtë listës për zgjedhjet e 25 qershorit. Basha u mundua të tregohej i rezervuar, ndërsa u shpreh se ndoshta nga ky proces pati edhe të lënduar. Ai pohoi se nga PD kanë ikur dhe kanë ardhur figura të saj që kanë dhënë kontribut.

“Njerëz që janë spikatur për 20 vjet, PD ka nevojë për ata. Nuk ka nevojë për ftesë, ata e kanë pasur. S’ka asnjë pengesë të qenit apo jo deputet. Të qenit apo jo është një pengesë artificiale. Avantazhi i çdokujt me përvojë politike, dhe nuk është hera e parë që PD ka pasur persona që nuk kanë qenë deputetë që s’kanë pushuar asnjë çast të vetëm. Përgjigja ime ishte e plotë dhe shteruese: bashkimi nuk mund të jetë fizik, por shpirtrash, moral dhe politik. Të jesh në një sallë, nuk është ky bashkimi. Unë e kuptoj se ka njerëz të lënduar në këtë proces. Unë besoj se PD nuk lindi dje. Në PD kanë ikur dhe kanë ardhur figura të saj që kanë dhënë kontribut. Përcaktues për bashkim janë vlerat që na bëjnë demokrat. Unë reflektoj gjithçka. Në këtë proces kam dëgjuar publikisht dhe privatisht vendimi”, tha ai.

Ai tha se vendimi për hartimin e listave për deputetë ka qenë më i vështiri për të, duke shtuar faktin se kjo do të jetë hera e fundit që kryetari merret me emrat. Sipas Bashës, kjo detyrë do t’i takojë anëtarësisë së PD-së. “Vendimet në të vështira ka qenë ai për grupin parlamentar. Ka nisur një proces reflektimi brenda vetes. Reflektimi im për këtë listë është një çështje e imja, lista është kjo, ky është grupi parlamentar. Për PD është hera e fundit që kryetari bën listën e deputetëve, këtë kam thënë edhe herën e parë. Lista ka dalë nga anëtarësia e PD. Kjo është përgjigja për ata që ndoshta janë të lënduar nga kjo listë”, theksoi Basha.