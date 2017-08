Zjarret shkaktojnë masakër në Tepelenë dhe Gjirokastër

Situata e krijuar nga vatrat e shumta të zjarreve në vend vijon të jetë shumë problematike në disa zona. Ditën e djeshme është regjistruar një vatër zjarri, e cila ka përfshirë një masiv pyjor në zonën e Picarit, në Gjirokastër. Mendohet që zjarri si fillim ka nisur pranë zonës së Ujit të Ftohtë në Tepelenë dhe për shkak të erës së fortë flakët janë përhapur me shpejtësi. Mësohet se flakët kanë përpirë sipërfaqe të tëra pyjore, të cilat po shkaktojnë një masakër mjedisore në këtë zonë. Forcat zjarrfikëse kanë shkuar në vendin e vendngjarjes, por e kanë të pamundur ndërhyrjen e tyre për shkak të terrenit të vështirë.

Vetëm ditën e djeshme janë shfaqur 9 vatra të reja zjarri. Veç pyjeve dhe ullishteve, në fshatin Shtyllas të Korçës janë djegur edhe tremijë dëngje me bazë ushqimore për bagëtinë. Shumica e zjarreve që po shkrumbojnë pyjet në të gjithë vendin janë të qëllimshme dhe nuk kanë të bëjnë vetëm me barinj të papërgjegjshëm, por për të fshehur korrupsionin e strukturave shtetërore. Sipas dëshmive dhe hetimeve që tashmë janë në duart e organit të akuzës, nuk bëhet fjalë thjesht për ripërtëritje të kullotave, por edhe për mbulim të aferave korruptive.

Bëhet fjalë për shmangie taksash, grante të dhëna nga ministritë përkatëse etj. Vënia e zjarrit në pyje është një mënyrë efikase, për të mbuluar aferat me zyrtarët e korruptuar në ministritë përkatëse dhe në pushtetin lokal.

QARKU TIRANË

Vijon aktive vatra e zjarrit në fshatin Sinaballaj të Bashkisë Rrogozhinë. Vatrat e fshehura monitorohen nga forca të Pyjores. Si pasojë e zjarrit janë përshkuar rreth 20 ha me shkurre dhe pisha, nga të cilat rreth 4 ha me pisha janë djegur.

QARKU KORÇË

Janë shuar vatrat e zjarrit në pyllin me pisha në fshatin Panarit, Vithkuq, Bashkia Korçë. Në aksion janë përfshirë zjarrfikësit, forcat ushtarake, si dhe forcat e pyjores, të cilat vijojnë të mbajnë në monitorim zonën. Si pasojë e zjarrit u përshkua një sipërfaqe rreth 15 ha me shkurre dhe pisha, nga të cilat rreth 1 ha me pisha janë djegur. Në fshatin Shtyllë, Vithkuq, Bashkia Korçë, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me bazë ushqimore. Si pasojë e zjarrit u dogjën rreth 3000 dëngje me bazë ushqimore.

QARKU VLORË

Në fshatin Karroq, Livadhja, Bashkia Finiq, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre dhe kullota. Zjarrfikësit nuk kanë mundur të ndërhyjnë me mjete në vendngjarje për shkak të terrenit të vështirë. Banorë të zonës kanë bërë të mundur izolimin e disa vatrave të zjarrit. Në fshatin Stjar të Bashkisë Delvinë, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me ullishte. Zjarrfikësit kanë ndërhyrë me mjete, duke shuar zjarrin. Si pasojë e zjarrit u dogjën rreth 150 rrënjë ullinj.

QARKU FIER

Në fshatin Griz të Bashkisë Patos, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre dhe ullinj. Zjarrfikësit kanë ndërhyrë me mjete duke shuar zjarrin. Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe rreth 0,2 ha me shkurre dhe rreth 60 rrënjë ullinj.

QARKU SHKODËR

Në fshatin Aliaj, Kastrat, Bashkia Malësi e Madhe, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me vreshta. Zjarrfikësit kanë ndërhyrë me mjete duke shuar zjarrin. Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe rreth 0,1 ha me vreshta.

R.POLISI