Vasili shpërthen ndaj Ramës: Shqipëria në flakë, ku është qeveria?

Petrit Vasili, kreu i Grupit parlamentar të LSI-së, i ka mëshuar sërish situatës alarmante me zjarret në vend dhe ka ngritur alarmin se pse qeveria ende nuk po shpall gjendjen e jashtëzakonshme. Vasili ka shkuar më përtej, duke shigjetuar Kryeministrin. “Situatë e jashtëzakonshme, Shqipëria në flakë, shkruan Vasili. Zjarre të frikshme që po asgjësojnë pasuri natyrore dhe prona të qytetarëve. Aleanca e kryeministrit me qytetarët thjesht një demagogji mizore, hipokrite, frikacake.

1. Ku është qeveria?

2. Pse nuk shpallet gjendja e jashtëzakonshme?

3. Ku është shtabi qeveritar i emergjencës?

4. Ku është shteti që, në këto ditë të rënda, duhej të ishte i gjithi në këmbë?

Apo le të digjet vendi dhe pastaj vjen kryeministri për ngushëllim dhe qan me kujë? Shqipëria digjet, kryeministri krihet. “Deri kur kështu ma?”, thoshte Migjeni i madh”.