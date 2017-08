A u dëbua Rama nga fotoja zyrtare e Samitit të Adriatikut?

Kryeministri Edi Rama ka munguar dje në foton familjare të realizuar në përfundim të Samitit të Adriatikut të zhvilluar dje në Malin e Zi. Pas përfundimit të punimeve të Samitit, liderët e Ballkanit bashkë me Zv/Presidentin amerikan Mike Pence bënë edhe fotografinë familjare, një traditë kjo e ndjekur zyrtarisht në të gjitha aktivitetet ndërkombëtare.

Në këtë foto familjare bashkë me Zv/Presidentin e SHBA, Mike Pence, janë dhe liderët e vendeve të Ballkanit, Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev, Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkovic, Kryeministri i Bosnje Hercegonivës, Denis Zvizdiç, Kryeministri i Malit të Zi, Dusko Markoviç, Kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabiç, Kryeministri i Sllovenisë, Miro Cerar. Foto është publikuar në faqen zyrtare të Qeverisë së Malit të Zi.

Siç shihet në foton e publikuar në faqen zyrtare të qeverisë së Malit të Zi, ndonëse i pranishëm gjatë punimeve të Samitit, Kryeministri shqiptar nuk është i pranishëm në foton zyrtare familjare të Samitit.

Por a u dëbua Rama nga foto zyrtare e Samitit të Adrtiakut?

Gjatë ditës së djeshme, lajmet që qarkullonin në lidhje me prezencën e Ramës në Samit nuk kishin të bënin me takimet e zhvilluara prej tij atje, por për paraqitjen e pahijshme gjatë punimeve të Samitit.

Rama u shfaq përballë Zv/Presidentit të SHBA me atlete, duke përcjellë mungesë serioziteti dhe respekti jo vetëm ndaj numrit dy të Shtëpisë së Bardhë, por ndaj gjithë të pranishmëve të tjerë në Samit.

Ndoshta deliri dhe mendjelehtësia për show edhe në evente të tilla ndërkombëtare e ka penalizuar Ramën, duke e dëbuar atë nga foto zyrtare e Samitit të Adriatikut.