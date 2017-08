Turizmi i vdekjes! Mbytet një tjetër 10-vjeçare në det

Një tjetër fëmijë që po pushonte në bregdetin e Zvërnecit në Vlorë është mbytur pasditen e djeshme, duke e çuar në 23 numrin e pushuesve të mbytur në këtë sezon turistik. Ngjarja e rëndë ka ndodhur ditën e djeshme rreth orës 15:45. Në njoftimin e policisë thuhet se ka qenë një telefonatë se në vendin e quajtur “Portanovë”, tre persona të cilat ishin brenda në det kërkonin ndihmë.

Mësohet se e mitura kishte hipur mbi një dyshek ajri së bashklu me motrën e saj më të vogël. Nëna e tyre është futur në ujë për ta shpëtuar, por nuk ja ka dalë dot. Me ndihmën e pushueseve të rastit është bërë e mundur nxjerrja e tre personave nga deti, konkretisht V.H., banuese në Kërkovë të Vlorës, së bashku me 2 vajzat e saj, ku njëra nga vajzat, A.H 10 vjeçe ka ndërruar jetë, ndërsa vajzës tjetër i është dhëna ndihma e parë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. V.H, është transportuar për të marrë ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal Vlorë.

Nëna e 10-vjeçares së mbytur është gjetur pa ndjenja në breg të detit, ndërkohë që tashmë është në gjendje shoku në Spitalin e Vlorës. Në gjendje shoku është edhe vajza tjetër e mitur, që siç raportohet kishte pirë edhe shumë ujë nga lufta me dallgët. Policia njofton se, vajza është jashtë rrezikut për jetën.

Para 1 muaji 3 persona janë mbytur në plazhin e Portonovës në Zvërnec. Beniamin Ferhati nga Tetova e Maqedonisë dhe dy kushërira u mbytën më 15 korrik në plazhin e Portonovës. Beniamini nuk ka mundur t’i bëjnë ballë rrymave të forta dhe dallgëve, kur hyri për të shpëtuar vajzat.

Një ditë më parë u mbyt në lumin Shkumbin në Librazhd një 14-vjeçar. I mituri me inicialet K.A., 14 vjeç banues në fshatin Hotolisht të Librazhdit ka qenë duke u larë në lumin Shkumbin, së bashku me vëllain dhe kushëririn e tij. Ndërsa këta dy të fundit kishin tentuar ta shpëtonin, nuk ia kanë dalë, pasi 14-vjeçari kishte pirë mjaft ujë dhe ka ndërruar jetë.

Ndërsa para tre ditësh u mbytën dy pushues të tjerë në plazhin e Divjakës dhe Velipojës. Një 12-vjeçare humbi jetën teksa u fut në det në plazhin e Divjakës, ku kishte shkuar bashkë me familjen për pushime. 12-vjeçarja G.A,, banuese në fshatin Krykuq, Divjakë, ishte duke u larë në det bashkë me kushërirën e vet, shtetasen M.L, 11 vjeçe, banuese në fshatin Mizë, Divjakë, por është marrë nga rryma. Ajo u nxor e vdekur në breg, kurse kushërira arriti të shpëtonte. Po këtë ditë një tjetër pushues nga Kosova u mbyt në Velipojë. Policia bëri të ditur se është mbytur në det shtetasi B.A. 76 vjeç, banor i Prishtinës.

Ky sezon turistik është kthyer në një rrezik vdekje për pushuesit në të gjitha plazhet e vendit. Sipas statistikave, gjatë këtyre dy muajve të sezonit turistik kanë humbur jetën 23 pushues në brigjet tona, një shifër tepër e lartë kjo po ta krahasosh me vendet e Europës. Janë jetë njerëzish që ikin çdo ditë në kushtet e turizmit që ofron kjo qeveri. Qeveria harxhon miliona lekë me broshurat e promovimit, ndërsa nuk investon asnjë lek dhe nuk merr asnjë masë për sigurinë e jetës së njerëzve.

Një ditë më parë reagoi edhe ish-kryeministri Berisha për ngjarjet tragjike në brigjet tona. Berisha shkruante në një postim në Facebook se, numri i pushuesve që u mbytën vetëm në ujërat e brigjeve të bregdetit të vendit këtë sezon turistik, kalon me mbi katër herë numrin e pushuesve të mbytur në të gjitha brigjet e deteve të Europës.

Pushimet janë kthyer në ferr për pushuesit në të gjitha zonat turistike. Mungesa e rojeve të plazhit dhe ndihmës së parë është kthyer vdekjeprurëse për shumë pushues. Në disa raste kanë qenë pushuesit që kanë ndihmuar të gjendurit në vështirësi, për shkak se kullat e vrojtimit mungojnë në çdo plazh të Shqipërisë. Vazhdimisht është ngritur shqetësimi nga qytetarët se mungojnë rojet e plazhit që do ta bënin bregdetin më të sigurtë dhe më me pak incidente.

