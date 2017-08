Tregu Rajonal, Shqipëria përkeqësoi tregtinë me vendet e CEFTA më 2016

Teksa në Trieste të Italisë, në një samit të posaçëm, u ra dakord për të zhvilluar tregun e përbashkët rajonal në Ballkan, të dhënat faktike për tregtinë të paktën në rastin e Shqipërisë, nuk tregojnë përparim në vitin 2016. Sipas të dhënave nga CEFTA, shihet se tregtia e Shqipërisë me këto vende nuk pësoi ndryshime të dukshme që kur u nënshkrua marrëveshja.

Përkundrazi në vitin 2016, Shqipëria importoi më pak mallra nga vendet e CEFTA-s. Nga 8% që ishte pesha e importeve në këto vende më 2015, në 2016 zbriti në 6%. Raporti për tregtinë i CEFTA-s tregon se, Shqipëria ka partnerin e saj më të fuqishëm tregtar për eksportin Italinë. Me këtë shtet, Shqipëria realizon 58% të eksporteve ndërsa me vendet e CEFTA-s realizoi vetëm 14% të eksporteve, një peshë e njëjtë me atë të vitit 2015. Shihet se gjatë vitit të kaluar Shqipëria ka rritur më tej (7%) përqendrimin e eksporteve me Italinë në raport me 2015.

Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Europës Qendrore (CEFTA) është një marrëveshje tregtare ndërmjet vendeve joanëtare të BE-së, anëtarët e të cilëve tani janë të vendosur kryesisht në Europën Juglindore. E themeluar nga përfaqësuesit e Polonisë, Hungarisë dhe Çekosllovakisë, CEFTA u zgjerua në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Çeki, Maqedoni, Moldavi, Mal të Zi, Rumani, Serbi, Sllovaki, Slloveni dhe Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Pasi një vend pjesëmarrës të bashkohet me Bashkimin Europian (BE), anëtarësia e CEFTA përfundon. Që nga 1 korriku 2013, palët e marrëveshjes CEFTA janë: Shqipëria, Bosnjë dhe Hercegovina, Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi, Serbia dhe UNMIK-u në emër të Kosovës.