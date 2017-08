Tenori lë Shqipërinë: Atdheun e ka kapur prej fyti një kastë krimi

Tenori i famshëm me origjinë nga Kavaja, Agim Hushi, ka shpërthyer me një deklaratë të fortë ndaj vendit dhe bashkëkombësve të tij.

Në rrjetet sociale, tenori me famë botërore e quan atdheun e tij të dështuar, që është kapur për fyti dhe po jep shpirt në duart e një kaste kriminale.

Duke shtuar se kjo kastë e bëri t’i vijë turp nga vetja, Hushi i thotë lamtumirë Shqipërisë, teksa shprehet se ndihet i lumtur dhe krenar për rikthimin dinjitoz si qytetar australian.

Reagimi i plotë:

Së fundmi rikthimi në qytetin tim, atje ku filloi karriera ime; në Sydney Opera!

Ndihem kaq i lumtur dhe krenar për këtë rikthim dinjitoz si qytetar australian!

Pas një viti qesharak më së fundmi erdha dhe unë tek termat serioze të realitetit të një atdheu të dështuar, që është kapur për fyti dhe po jep shpirt në duart e një kaste kriminele, ku vlerë kanë vetëm hajdutët, maskarenjtë, injorantët, baballarët tanë të kombit me hundët zbardhur nga kokaina!

Më bëtë të më vijë turp nga vetja që jam bashkëkombasi juaj!

Më dhemb që ai popull i mirë ka marrë pothuaj lehtësinë e një kopeje delesh për t’u çuar buzë greminës dhe kujtesa historike i është kthyer në një histeri politike të skajshme dhe pa asgjë që të kujton qytetërimin të cilit i përkasim!

Duke lënë pas sukseset e mëdha të një sheshi qesharak me majë dhe ujëra që rrjedhin si përrenj psiqikë të sëmurë dhe tregun e ri po ju prezantoj pamje të botës së lirë ku emrin e kryetarit të bashkisë së një qyteti 5 milionësh se di askush dhe ku kryetari i shtetit mban përgjegjësi edhe për menynë e pensionistëve!

Të një shteti që po përgatitet të dërgojë së shpejti 4 banorët e parë të përjetshëm tokësore në Mars!

Lamtumirë Shqipëri!! Faleminderit Australia ime!!!