Si lëvizte lirisht dhe i armatosur në Tiranë më i kërkuari nga Interpoli

Roland Domi, 44-vjeçari i arrestuar dje nga Policia e kryeqytetit, nuk është një emër i panjohur për drejtësinë shqiptare. Ai rezulton i dënuar më parë për “Heqje të paligjshme e lirisë” dhe “Vrasje në bashkëpunim e mbetur në tentativë”. Në vitin 2012, ai është arrestuar sërish me armë pa leje në një makinë luksoze nga Policia e Tiranës. Ndërsa në vitin 2008, ai i ka shpëtuar një atentati, nga i cili ka marrë vetëm dëmtime. Roland Domi, nga fshati Pezë i kryeqytetit, përbën një emër të njohur për policinë.

Në 2012, u arrestua në autostradën Tiranë-Durrës, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në mjetin e tij tip “Tuareg” me targë AA 172 AT, iu gjet një pistoletë tip “HF” e kalibrit 9 milimetra, me një krehër të mbushur me fishekë, që e mbante pa leje. Gjatë marrjes në pyetje në Komisariatin Nr.6, Domi e kishte justifikuar mbajtjen e armës për vetëmbrojtje, duke i rikujtuar policisë atentatin në parkingun e një lokali të njohur në zonën e “Ali Demit”, ku mbeti i plagosur rëndë në 2008.

Më 17 maj 2008, në rrugën “Ali Demi”, në parkingun e një lokali, Roland Domi dhe miku i tij Çlirim Goroshjani janë qëlluar me armë zjarri, kur po hipnin në makinën “Mercedez Benz”, me targa TR 1380 L, në pronësi të Domit.

Të dy arritën t’i mbijetonin këtij atentati, ndërsa disa muaj pas ngjarjes, Policia e Tiranës arrestoi si të dyshuar Elvis Gurrën, i cili tashmë është dënuar me 20 vjet burg për këtë ngjarje. Por, edhe vetë Domi u bë pjesë e një procesi gjyqësor, ku akuzohej për “heqje të paligjshme lirie” ndaj personit që tentoi ta vriste. Ky proces u mbyll dhe Domi u shpall i pafajshëm, pasi nuk u gjetën prova të mjaftueshme kundër tij. Domi rezulton edhe në listën e më të kërkuarve nga Interpoli.