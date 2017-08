Serbia i përgjigjet Kroacisë për ekstradimin e “Ballist” Morinës

Filip RUDIÇ

Ministria serbe e Drejtësisë tha për BIRN se do t’i garantojë Ismail Morinës, të dyshuarit për ngritjen e dronit në ndeshjen Serbi-Shqipëri të njëjtat të drejta personat e tjerë që Beogradi kërkon të ekstradojë, por nuk ofroi garanci shtesë për sigurinë e tij, ndonëse familja e tij ka frikë se ai do të kërcënohet nëse dërgohet në Serbi.

“Si në të gjitha rastet e ekstradimit deri më tani, Serbia garanton të drejtat e personave të cilëve u kërkohet ekstradimi sipas rregullave vendase dhe ndërkombëtare”, tha për BIRN ministria.

Ministria nuk pranoi të komentojë më gjerë çështjen, pasi vendimi përfundimtar mbi kërkesën e Serbisë për ekstradimin e Morinës nuk është marrë ende nga autoritetet kroate.

Morina zemëroi nacionalistët serbë në tetor 2014, kur fluturoi mbi fushë një dron që mbante një flamur me hartën e Shqipërisë së Madhe gjatë një ndeshjeje ndërkombëtare midis Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd.

Policia kroate e arrestoi Morinën në Dubrovnik në qershor, sipas një urdhërarresti serb, ndërsa ky po shkonte në Itali, ku jeton prej vitesh me familjen.

Avokati i Morinës, Darko Butigan, i tha BIRN të hënën se klienti i tij po kërkon azil politik në Kroaci, sepse nuk mendon se do të marrë një gjykim të drejtë në Serbi.

Butigan tha për televizionin shqiptar “Top Channel” se, Serbia e kishte akuzuar Morinën për nxitje të akteve kriminale mes kombeve, një akuzë që mund të rezultojë deri në tetë vjet burgim.

Vëllai i të dyshuarit, Xhevair Morina, tha për televizionin “Report TV” se, beson se jeta e Ismail Morinës do të rrezikohej nëse ai do të ekstradohej në Serbi.

Ministria shqiptare e Drejtësisë i ka kërkuar homologut të saj kroat të pezullojë kërkesën për ekstradim, duke argumentuar se është në kundërshtim me konventat europiane të ekstradimit dhe me të drejtat e njeriut.

Të shtunën e kaluar, tifozët shqiptarë të futbollit protestuan përpara zyrës së kryeministrit Edi Rama, ku u bënë thirrje autoriteteve të ndërhyjnë për të ndaluar ekstradimin e Morinës.

Morina ka pasur gjithashtu fërkime me ligjin në Shqipëri në të kaluarën.

Në tetor 2015 policia shqiptare e arrestoi atë ndërsa i jepte makinës, ku iu gjet një pistoletë në brez dhe një tjetër e fshehur në makinë.

Policia gjithashtu gjeti 36 bileta me emra të ndryshëm njerëzish që do të ndiqnin ndeshjen e futbollit të Shqipërisë kundër Serbisë në Elbasan. Në dhjetor të vitit 2015, ai u lirua nga paraburgimi.

Gjykata e Lartë në Kroaci nuk ka vendosur ende nëse do ta ekstradojë Morinën.

Dy ministri kundër ekstradimit

Ministria e Drejtësisë u ka dërguar një shkresë zyrtare autoriteteve krovate që të mos lejojnë ekstradimin e Ballist Morinës në Serbi.

Në letrën e dërguar prej tyre, minstri Demiraj shkruan se nëse Ismail Morina, i njohur si “Ballist Morina” do të ekstradohej në Serbi rrezikon t’i nënshtrohet përndjekjes, persekutimeve apo diskriminimeve të motivuara politisht për shkak të shtetësisë së tij.

“Ministri i Drejtësisë në kërkesën drejtuar autoriteteve kroate ka argumentuar se, në rast ekstradimi në Serbi, shtetasi shqiptar Ismail Morina rrezikon t’i nënshtrohet përndjekjes, persekutimeve apo diskriminimeve të motivuara politisht për shkak të shtetësisë së tij dhe gjendjes personale apo shoqërore, çka përbën shkelje të një të drejte themelore të njeriut, që duhet të pengojë miratimin e kërkesës për ekstradim”, shkruhet në njoftim.

Gjithashtu ministri i Drejtësisë, Gazmend Bardhi, ka kërkuar zgjidhjen e kësaj çështje në rrugë diplomatike, pasi Serbia e ka përdorur politikisht ndeshjen e luajtur në nëntor të vitit 2015.

“Për këtë qëllim, ditën e sotme, Ministria e Drejtësisë ka kërkuar bashkëpunimin e Federatës Shqiptare të Futbollit për t’i vënë në dispozicion të gjitha faktet dhe provat që dëshmojnë përdorimin politik nga autoritetet serbe të ngjarjes së ndodhur në stadiumin e Beogradit në nëntor të vitit 2015, si dhe sjelljes çnjerëzore të tifozëve dhe personelit serb të stadiumit ndaj ekipit kombëtar shqiptar, me qëllim provueshmërinë e rrezikut real që i kanoset shtetasit Ismail Morina për shkak të shtetësisë së tij shqiptare në rast ekstradimi në Serbi”, shkruhet në njoftimin e Ministrisë së Drejtësisë.

FSHF, e angazhuar t’i shkojë deri në fund çështjes

Federata e Futbollit Shqiptar ka reaguar për çështjen e Ballist Morinës, ky i fundit pritet që të ekstradohet në Serbi nga Kroacia.

FSHF-ja ka kërkuar nga autoritetet përkatëse dhe institucioneve që të ndërhyjnë brenda kornizës ligjore për ta ndaluar ekstradimin e Ismail “Ballist” Morinës në Serbi.

Lexoni reagimin e Federatës së Futbollit Shqiptar:

FSHF e angazhuar për zgjidhjen e çështjes Morina!

FSHF reagon publikisht dhe i bën thirrje të hapur autoriteteve përkatëse dhe institucioneve që të ndërhyjnë brenda kornizës ligjore për të ndaluar ekstradimin e Ismail Morinës në Serbi. Menjëherë pas publikimit në media të lajmit për vendimmarrjen e Gjykatës së Dubrovnikut në Kroaci për Ismail Morinën, i ndaluar ditë më parë, FSHF ka nisur menjëherë edhe interesimin e saj të drejtpërdrejtë për t’i dhënë një zgjidhje sa më të shpejtë këtij problemi shumë të ndjeshëm për tifozët dhe shqiptarët kudo që ndodhen.

FSHF është plotësisht e angazhuar t’i shkojë deri në fund një çështjeje të tillë, duke shfrytëzuar të gjitha rrugët dhe hapësirat e saj institucionale dhe diplomatike për të riparë edhe një herë këtë rast.

FSHF është duke u marrë intensivisht me këtë problem, duke siguruar vetë Ismail Morinën, familjen, por edhe të gjithë tifozët shqiptarë që do të shfrytëzojë të gjitha mundësitë që i jepen në mënyrë që një diçka e tillë të mos realizohet dhe ku hapësira ligjore ankimuese në Apel të mundësojë edhe abrogimin e vendimit të Shkallës së Parë.

Ndërkaq, Federata ka nisur menjëherë kontaktet edhe me autoritetet shqiptare për të parë dhe operuar çdo mundësi që ekziston deri në zgjidhjen përfundimtare të problemit, në mosekstradimin e tij drejt Serbisë.