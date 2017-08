Senati konfirmon shefin e ri të FBI, Christopher Wray

Senati amerikan konfirmoi me shumicë dërrmuese votash zotin Christopher Wray në postin e shefit të Byrosë Federale të Hetimeve. Me 92 vota Senati vendosi që ai të marrë përsipër drejtimin e agjencisë, e cila ishte në qendër të kundërthënieve që nga zgjedhjet presidenciale të vitit 2016.

“Kjo është kohë e vështirë për të marrë një punë të vështirë”, tha senatori demokrat Amy Klobuchar nga Minesota gjatë debatit mbi emërimin e Wray-t. “Drejtori i mëparshëm i FBI-së, siç e dimë, u shkarkua për shkak të hetimit rus” mbi ndërhyrjen e Rusisë në fushatën presidenciale.

Por, zoti Wray tha në seancën dëgjimore për konfirmimin e tij muajin e kaluar se kishte vetëm “një mënyrë” për të bërë punën – “me pavarësi të rreptë, duke luajtur drejt, besnik ndaj ligjeve tona dhe besnik ndaj praktikave më të mira të institucionit”.

Wray, 50-vjeçar, ka një karrierë të shquar si prokuror federal dhe një diplomë drejtësie nga Universiteti në Yale.

Ai ishte ndihmësprokuror i Përgjithshëm gjatë administratës së presidentit George W. Bush dhe ka përvojë të konsiderueshme në rastet e sigurisë kombëtare.

Wray zëvendëson James Comey-n, i cili u përjashtua nga Presidenti Donald Trump, në muajin maj, derisa FBI po hetonte pretendimet se fushata e Trumpit kishte marrëveshje të fshehta me rusët në një përpjekje për të ndikuar në zgjedhjet e vitit 2016.

Presidenti Trump tha se FBI ishte me probleme nën drejtimin e Comey-t dhe se agjentët dhe të tjerët në byro, kishin humbur besimin në të.

Zyrtarët e FBI-së e mohuan këtë duke nxitur shumëkënd në Washington që të spekulojë se Presidenti Trump përjashtoi Comey-n, sepse ai nuk ishte i gatshëm të përmbushë dëshirën e presidentit për t’u tërhequr nga hetimet mbi përzierjen ruse.

Presidenti Trump, kritikoi po ashtu Comey-n për shkak të vendimit që të mos ndjekur ish-kandidaten demokrate për postin e Presidentit Hillary Clinton, për mënyrën se kishte shfrytëzuar llogarinë e saj në postën elektronike si sekretare e Shtetit.

Drejtorët e FBI-së emërohen për një mandat dhjetëvjeçar dhe prej tyre pritet të jenë objektivë dhe jo partiakë.