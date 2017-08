Rrëzohet DAP, sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit Ndreca nën hetim

Drejtoria e Administratës Publike është dorëzuar para Ministrisë së Arsimit, për sa i përket çështjes së sekretarit të Përgjithshëm të këtij institucioni Plarent Ndreca. Ministrja e Arsimit, Karabina, prej disa kohësh ka kërkuar largimin nga detyra të Ndrecës, si dhe ndjekjen e tij penalisht, por DAP vendosi rikthimin e tij në punë. Ndërkohë që tashmë është vendosur përfundimisht që ndaj Ndrecës të merren masa disiplinore. Pasi e pushoi nga puna, ministrja teknike Mirela Karabina, e ka paditur Plarent Ndrecën në Prokurori, ky i fundit i pezulluar nga detyra e sekretarit të Përgjithshëm. Karabina ka kallëzuar në Prokurori Plarent Ndrecën për shpërdorim detyre, pasi Ndreca ka abuzuar, duke nënshkruar një kontratë prej 86 milionë lekësh të vjetra (pa TVSH), për botime. Sipas njoftimit të Ministrisë së Arsimit, kallëzimi në Prokurorinë e Përgjithshme është bërë pasi Ndreca, në kundërshtim me aktet ligjore të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, ka firmosur si titullar i autoritetit kontraktor për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit një kontratë me një operator ekonomik. “Konsiderojmë se vazhdimi i ushtrimit të paligjshëm të funksioneve shtetërore nga ana e shtetasit Plarent Ndreca është shpërdorim i hapur i detyrës me pasoja të rënda ligjore dhe financiare për institucionin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe buxhetin e shtetit”, thuhet ndër të tjera në njoftimin e Ministrisë së Arsimit. Në vijim të kallëzimit penal me Nr. 2466-M, datë 12.06.2017 për shtetasin Plarent Ndreca, për shkelje të rënda ligjore të bëra gjatë ushtrimit të detyrës së tij si sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit deri më datën 13.06.2017, titullari i këtij institucioni Mirela Karabina, ka depozituar, në Prokurorinë e Përgjithshme dhe në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, kallëzimi penal me Nr. Prot extra 12, datë 24.07.2017 për shtetasin Plarent Ndreca, i pezulluar nga detyra e sekretarit të Përgjithshëm, si dhe i shfuqizuar nga kompetencat që përmban ky funksion.