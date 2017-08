Rikthimi i xhelatëve në qeveri

Rama ka deklaruar se ai do të vendosë në krye të Parlamentit, Gramoz Ruçin. Ruçi identifikohet si simboli i diktaturës. Ai ishte ministri i fundit i Brendshëm i diktaturës dhe Sigurimit famëkeq të Shtetit ku qindra të rinj u vranë në telat me gjemba në kufi. Ai ishte po ashtu ministër i Brendshëm dhe i akuzuari kryesor për maskarën e 2 Prillit ’91 në qytetin e Shkodrës, ku u vranë katër martirët e demokracisë në protestën që kundërshtonte manipulimin e zgjedhjeve të fundmarsit të atij viti.

Rama ka vendosur të provokojë shoqërinë 27 vjet pas rënies së diktaturës me emra xhelatësh në qeveri. Një tjetër emër simbol i regjimit kriminal është ai që pritet të jetë ministër i Brendshëm. Ai vjen nga qelitë e krimeve dhe tortuarave të diktaturës dhe ky është Fatmir Xhafa. Sipas projektit të Ramës, ministria e Brendshme pritet të bashkohet me minisrinë e Drejtësisë. Mediat afër qeverisë kanë paralajmëruar se të dyja këto ministri do ti drejtojë Fatmir Xhafa.

Pra, edhe ministria e Brendshme të cilën ai e njeh nga torturat ndaj të rinjve krutanë në kohën e diktaturës edhe ministria e Drejtësisë me të cilën ai ndan përvojen e hetuesisë ku hetonte armiqtë e diktaturës do ti besohen këtij xhelati. Nga e diela do të kemi një qeveri xhelatësh që do të shpallet nga i biri i Kristaqit që firmoste varjen në litar të poetit Havzi Nela, në një kohë që këtë vendim nuk e ka firmosur as diktatori i fundit, Ramiz Alia.

Errësira për këtë qeveri do të nisë që në orët e para dhe mund të jetë një rast unikal jo vetëm për rikthimin e xhelatëve të diktaturës në qeveri, por edh epër faktin tjetër se në krye të ministrisë së Brendshme dhe asaj që do të administrojë Drejtësinë do të jetë vëllai i një baroni droge, për të cilin ëhstë kërkuar edhe ekstradim nga vende të Bashkimit Europian, ndërsa kohët e fundit është përfshirë në një serial vrasjesh në Vlorë për kontrollin e trafikut të drogës.